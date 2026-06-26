Інтерфакс-Україна
Економіка
15:23 26.06.2026

Райффайзен Банк і ЄБРР підписали угоду про третій транш гарантії на EUR50 млн

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Райффайзен Банк і ЄБРР підписали угоду про третій транш гарантії на EUR50 млн
Фото: Пресслужба Райффайзен Банк

Райффайзен Банк і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду про третій транш гарантії розподілу ризиків на EUR50 млн у межах чинного механізму, що охоплює портфель нових кредитів українському бізнесу загальним обсягом EUR200 млн, під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську (Польща), повідомила пресслужба українського банку.

"Для українського бізнесу доступ до фінансування сьогодні означає можливість працювати стабільно, зберігати команди, відновлювати потужності та інвестувати у майбутнє. Партнерство з ЄБРР дає нам змогу збільшувати такі можливості для клієнтів і підтримувати компанії, що формують економічну стійкість країни", – сказала голова правління Райффайзен Банку Наталія Гуріна.

Зазначається, що гарантія ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику банку за новими угодами фінансування українського бізнесу. Часткове покриття ризику перших збитків забезпечуватиметься в рамках інвестиційної компоненти Ukraine Investment Framework (UIF).

Фінансування спрямують компаніям у критично важливих секторах економіки, зокрема в сільському господарстві, промисловому виробництві, фармацевтиці, транспорті та логістиці.

Позичальники, які реалізують інвестиційні проєкти, зможуть отримати технічну підтримку та гранти у формі кешбеку, профінансовані Європейським Союзом у межах ініціативи EU4Business.

Підвищені інвестиційні стимули передбачено для підприємств, що постраждали від війни, а також для компаній, заснованих ветеранами або залучених до їхньої професійної реінтеграції.

Обсяг фінансування механізму "Підвищення безпеки підприємств" (Enterprise Security Enhancement, ESE) для Райффайзен Банку в межах третього траншу становить EUR1,2 млн.

Механізм передбачає часткове списання заборгованості за інвестиційними кредитами компаній, активи яких пошкоджено внаслідок бойових дій, і фінансується зовнішніми донорами, зокрема Європейською комісією в межах UIF, але не поширюється на фінансування оборотного капіталу.

Як повідомлялося, ЄБРР і Райффайзен Банк 9 вересня 2025 року підписали в Лондоні четверту угоду про гарантію розподілу ризиків без попереднього фінансування для портфеля нових кредитів українському бізнесу обсягом EUR200 млн.

Райффайзен Банк є найбільшим банком з приватним капіталом в Україні та четвертим найбільшим загалом із загальними активами на 1 травня 2026 року 278,8 млрд грн (6,6% від загальних активів системи).

Теги: #urc_2026 #єбрр #райффайзен_банк

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