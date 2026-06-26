Інтерфакс-Україна
Економіка
15:18 26.06.2026

"Укрнафта" отримає EUR44,6 млн гранту ЄБРР для будівництва генпотужностей – Корецький

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"Укрнафта" отримає EUR44,6 млн гранту ЄБРР для будівництва генпотужностей – Корецький
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

ПАТ "Укрнафта", що входить до Групи "Нафтогаз", на URC 2026 у Гданську (Польща) підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на EUR44,6 млн для будівництва 62 МВт розподіленої генерації, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Ці кошти дадуть змогу пришвидшити реалізацію проєктів розподіленої генерації для підтримки енергосистеми в умовах російських ударів по енергетиці. Грант у EUR44,6 млн доповнить залучене раніше кредитне фінансування ЄБРР на EUR80 млн та дасть змогу оперативніше виконати заплановані роботи", – написав Корецький у Facebook п’ятницю.

Він уточнив, що загальна потужність нових об’єктів генерації становить 62 МВт.

"Це, своєю чергою, посилить енергосистему в умовах дефіциту генеруючих потужностей, що виник через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Дякую керівництву ЄБРР за підтримку та довіру", – пояснив очільник "Нафтогазу".

Він також повідомив, що на URC 2026 "Нафтогаз" та ЄБРР уклали меморандум про розширення співпраці у сфері енергетичної безпеки, відновлення та модернізації інфраструктури.

За його словами, під час зустрічі прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо детально обговорено конкретні параметри взаємодії, в тому числі забезпечення фінансових механізмів для закупівлі імпортного газу для наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, Група "Нафтогаз" в рамках URC 2026 в Гданську підписала угоду з EXIM Bank США, яка передбачає можливість залучення до $300 млн для закупівлі американського обладнання для відновлення зруйнованої Росією нафтогазової інфраструктури.

Як пояснив Корецький, наступний етап – практична робота з американськими компаніями над реалізацією фінансового механізму, який дозволить напряму кредитувати американських постачальників і підрядників для закупівлі обладнання компаніями Групи "Нафтогаз".

Група "Нафтогаз" на URC 2026 також домовилася з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) про співпрацю щодо можливостей залучення приватних інвестицій в Україну.

Крім того, було підписано угоди з польською ORLEN про розвиток постачання LNG в Україну та обмін досвідом у сфері сталого розвитку, декарбонізації та ESG.

Теги: #urc_2026 #єбрр #укрнафта

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