ПриватБанк підписав угоди з ЄБРР та ЄІФ на URC 2026 для нових кредитів українському бізнесу на EUR1,2 млрд

Фото: Пресслужба ПриватБанк

Угоди про розподіл ризиків з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та про портфельну гарантію з Європейським інвестиційним фондом (ЄІФ), які дають можливість виділити українському бізнесу нові кредити на суму до EUR825 млн та EUR357 млн, уклав ПриватБанк на Конференції з відновлення URC 2026 в Гданську (польща), передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як було зазначено під час підписання, угода з ЄБРР є рекордною для ринку про розподіл ризиків. Наразі виділяється перший транш на EUR265 млн.

"Нова кредитна програма ефективно працюватиме з Enterprise Security Enhancement – програмою, яку ми запустили спільно із ЄБРР. Це означає, що якщо майно, профінансоване за програмою ПриватБанку та ЄБРР, буде пошкоджено або зруйновано внаслідок війни, клієнт зможе отримати часткову компенсацію збитків", – зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Найбільшу частину в угоді з ЄБРР – EUR692 млн – буде спрямовано в межах Програми стійкості та засобів існування: ці кошти дажуть змогу фінансувати оборотний капітал та інвестиційні потреби українських компаній, тоді як ще EUR133 млн передбачено через кредитну лінію EU4Business-ЄБРР для мікро-, малого та середнього бізнесу.

У випадку з ЄІФ, що є частиною Групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), щонайменше 80% фінансування буде спрямовано на мікро, малі та середні підприємства.

Як нагадав агентству "Інтерфакс-Україна" член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, минулого року на URC 2025 у Римі банк уклав подібну угоду з ЄБРР, яка дала можливість прокредитувати бізнес на EUR600 млн.

"Приблизно за місяць ми повністю використаємо цей ресурс, і саме тому підписано нову більшу угоду – на EUR825 млн", – пояснив член правління.

Він додав, що якщо минулорічна угода мала ліміт на одного позичальника у EUR5 млн, то нова – EUR10 млн.

За словами Заіграєва, у зв’язку з успішним виконанням минулорічного проєкту плата за гарантію у новій угоді для банку менша.

Він також спрогнозував, що ПриватБанк зберігатиме високі темпи кредитування бізнесу, та допустив підписання наступної такої угоди з ЄБРР за рік на наступній URC 2026 в Естонії.

Щодо угоди з ЄІФ, то Заіграєв сказав, що в ній Фонд покриває до 70% ризику за кожним кредитом, тоді як в угоді з ЄБРР – до 50%. Тож банк зможе запропонувати кращі умови компаніям, які, зазвичай, мають обмежений доступ до фінансових ресурсів через високі воєнні ризики, зокрема підприємствам, розташованим у більш ризикованих регіонах.

Зокрема, вимоги до застави за кредитами, банківськими гарантіями та факторингом буде суттєво знижено, а для окремих онлайн-кредитів забезпечення взагалі не вимагатиметься.

Як зазначено в матеріалах на сайті ЄБРР, його максимальний обсяг участі у механізмі розподілу ризиків по кредитах на суму до EUR825 млн становитиме EUR259,5 млн.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 травня 2026 року становили 952,46 млрд грн (22,5% загального обсягу).

За інформацією ЄБРР, банк обслуговує близько 60% українських підприємців і має понад 930 тис. активних клієнтів у сегменті ММСП, а більш ніж 40% українських підприємств мають у ньому активні рахунки.