Інтерфакс-Україна
Економіка
15:14 26.06.2026

ПриватБанк підписав угоди з ЄБРР та ЄІФ на URC 2026 для нових кредитів українському бізнесу на EUR1,2 млрд

3 хв читати
ПриватБанк підписав угоди з ЄБРР та ЄІФ на URC 2026 для нових кредитів українському бізнесу на EUR1,2 млрд
Фото: Пресслужба ПриватБанк

Угоди про розподіл ризиків з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та про портфельну гарантію з Європейським інвестиційним фондом (ЄІФ), які дають можливість виділити українському бізнесу нові кредити на суму до EUR825 млн та EUR357 млн, уклав ПриватБанк на Конференції з відновлення URC 2026 в Гданську (польща), передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як було зазначено під час підписання, угода з ЄБРР є рекордною для ринку про розподіл ризиків. Наразі виділяється перший транш на EUR265 млн.

"Нова кредитна програма ефективно працюватиме з Enterprise Security Enhancement – програмою, яку ми запустили спільно із ЄБРР. Це означає, що якщо майно, профінансоване за програмою ПриватБанку та ЄБРР, буде пошкоджено або зруйновано внаслідок війни, клієнт зможе отримати часткову компенсацію збитків", – зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Найбільшу частину в угоді з ЄБРР – EUR692 млн – буде спрямовано в межах Програми стійкості та засобів існування: ці кошти дажуть змогу фінансувати оборотний капітал та інвестиційні потреби українських компаній, тоді як ще EUR133 млн передбачено через кредитну лінію EU4Business-ЄБРР для мікро-, малого та середнього бізнесу.

У випадку з ЄІФ, що є частиною Групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), щонайменше 80% фінансування буде спрямовано на мікро, малі та середні підприємства.

Як нагадав агентству "Інтерфакс-Україна" член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, минулого року на URC 2025 у Римі банк уклав подібну угоду з ЄБРР, яка дала можливість прокредитувати бізнес на EUR600 млн.

"Приблизно за місяць ми повністю використаємо цей ресурс, і саме тому підписано нову більшу угоду – на EUR825 млн", – пояснив член правління.

Він додав, що якщо минулорічна угода мала ліміт на одного позичальника у EUR5 млн, то нова – EUR10 млн.

За словами Заіграєва, у зв’язку з успішним виконанням минулорічного проєкту плата за гарантію у новій угоді для банку менша.

Він також спрогнозував, що ПриватБанк зберігатиме високі темпи кредитування бізнесу, та допустив підписання наступної такої угоди з ЄБРР за рік на наступній URC 2026 в Естонії.

Щодо угоди з ЄІФ, то Заіграєв сказав, що в ній Фонд покриває до 70% ризику за кожним кредитом, тоді як в угоді з ЄБРР – до 50%. Тож банк зможе запропонувати кращі умови компаніям, які, зазвичай, мають обмежений доступ до фінансових ресурсів через високі воєнні ризики, зокрема підприємствам, розташованим у більш ризикованих регіонах.

Зокрема, вимоги до застави за кредитами, банківськими гарантіями та факторингом буде суттєво знижено, а для окремих онлайн-кредитів забезпечення взагалі не вимагатиметься.

Як зазначено в матеріалах на сайті ЄБРР, його максимальний обсяг участі у механізмі розподілу ризиків по кредитах на суму до EUR825 млн становитиме EUR259,5 млн.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 травня 2026 року становили 952,46 млрд грн (22,5% загального обсягу).

За інформацією ЄБРР, банк обслуговує близько 60% українських підприємців і має понад 930 тис. активних клієнтів у сегменті ММСП, а більш ніж 40% українських підприємств мають у ньому активні рахунки.

Теги: #urc_2026 #єбрр #приватбанк #єіф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:06 26.06.2026
"Київстар" та НКЦПФР підписали угоду про розвиток ринку капіталу країни, зацікавлені в доступі українських інвесторів до акцій Kyivstar Group Ltd.

"Київстар" та НКЦПФР підписали угоду про розвиток ринку капіталу країни, зацікавлені в доступі українських інвесторів до акцій Kyivstar Group Ltd.

15:00 26.06.2026
Київ розраховує профінансувати 30 млрд грн Плану підготовки до зими вартістю 30 млрд грн 50:50 з урядом – мер

Київ розраховує профінансувати 30 млрд грн Плану підготовки до зими вартістю 30 млрд грн 50:50 з урядом – мер

14:54 26.06.2026
Кличко обговорив з керівництвом Pesa відкриття сервісного центру для польських трамваїв у Києві

Кличко обговорив з керівництвом Pesa відкриття сервісного центру для польських трамваїв у Києві

14:39 26.06.2026
Кличко на полях URC 2026 обговорив співпрацю з ЄБРР, ООН-Хабітат та польськими урядовцями

Кличко на полях URC 2026 обговорив співпрацю з ЄБРР, ООН-Хабітат та польськими урядовцями

14:27 26.06.2026
Кулеба підписав на URC 2026 меморандум про запуск ініціативи з безпеки та сполучності між Україною, ЄК та ЄІБ

Кулеба підписав на URC 2026 меморандум про запуск ініціативи з безпеки та сполучності між Україною, ЄК та ЄІБ

11:27 26.06.2026
Кредобанк і ЄБРР уклали угоди про розподіл ризиків на EUR100 млн

Кредобанк і ЄБРР уклали угоди про розподіл ризиків на EUR100 млн

11:13 26.06.2026
Нацбанк України та ЄБРР підписали меморандум щодо покращення корпоративного управління у фінсекторі

Нацбанк України та ЄБРР підписали меморандум щодо покращення корпоративного управління у фінсекторі

22:11 25.06.2026
Україна та ЄБРР підписали угоду на 90 млн євро для посилення захисту енергосистеми та формування резервів обладнання

Україна та ЄБРР підписали угоду на 90 млн євро для посилення захисту енергосистеми та формування резервів обладнання

20:47 25.06.2026
BGV та ЄБРР підписали Лист про наміри щодо розвитку графітового проєкту

BGV та ЄБРР підписали Лист про наміри щодо розвитку графітового проєкту

15:24 25.06.2026
ЄБРР на URC 2026 планує підписати угоду про EUR50 млн кредиту ОККО на ВЕС 189 МВт

ЄБРР на URC 2026 планує підписати угоду про EUR50 млн кредиту ОККО на ВЕС 189 МВт

ВАЖЛИВЕ

Світовий банк визначив 8 пріоритетних напрямів інвестицій в енергосектор України на $26 млрд

"Нафтогаз" на URC 2026 підписав угоду з EXIM Bank США на $300 млн для закупівлі американського обладнання для відновлення – Корецький

Британія оголосила про виділення майже 290 млн фунтів стерлінгів на відновлення та енергобезпеку України

Не менше 26% ВВП в держбюджеті на 2027р буде передбачено на Сили оборони – рішення РНБО

Президентка ЄК оголосила про виплату Україні 1-го траншу EUR3,2 млрд з EUR90 млрд кредиту USL та наступних EUR6 млрд у найближчі дні

ОСТАННЄ

Райффайзен Банк та IFC планують програму розподілу ризиків на EUR100 млн

Директор однієї з філій "Укрзалізниці" підозрюється у завданні збитків на понад 48 млн грн – Нацполіція

"Енергоатом" прозвітував про 22 млрд грн допомоги Силам оборони України

Данія та НЕФКО підтримають 6 нових проєктів відновлення на Миколаївщині з бюджетом близько EUR30 млн

Укрексімбанк і BGK підписали меморандум про співпрацю у проєктах відновлення України

НЕФКО відновлює видачу кредитів українським громадам на підтримку "зеленої" відбудови

Близько 75% українських підприємців фіксують зростання доходів після впровадження цифрових оплат - дослідження

Україна презентувала на URC 2026 пріоритетні проєкти ППП, з яких 15 планується запустити у 2026р, – Мінрозвитку

Свириденко обговорила з першим заступником директора-розпорядника МВФ перегляди програми EFF

В Україні за останні 2 міс. згоріло понад 150 АЗК – ексміністр інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА