Райффайзен Банк та IFC планують програму розподілу ризиків на EUR100 млн
Райффайзен Банк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали мандатний лист щодо підготовки програми розподілу ризиків із потенційним кредитним портфелем до EUR100 млн під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у польському Гданську, повідомила пресслужба банку.
"Розширення співпраці з IFC дозволить нам створити для клієнтів додаткові можливості фінансування та підтримати компанії, які працюють, інвестують і створюють робочі місця попри складні умови війни", – зазначила голова правління Райффайзен Банку Наталія Гуріна.Мандатний лист фіксує намір сторін розробити фінансовий інструмент, у межах якого IFC розгляне можливість надати гарантії обсягом до EUR50 млн для часткового покриття ризиків за новими кредитами українському бізнесу.
Зазначається, що фінансування планують спрямувати мікро-, малим і середнім підприємствам, а також компаніям середнього корпоративного сегмента.
Програма також має підтримати підприємства, що належать ветеранам, людям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, молоді та жінкам або створюють робочі місця для представників цих груп.
Окремим напрямом мають стати проєкти у сферах відновлюваної енергетики, енергоефективності та кліматично орієнтованого сільського господарства.
За даними Нацбанку, станом на 1 січня 2026 року 68,21% акцій Райффайзен Банку належало Raiffeisen Bank International AG (RBI), 30% – Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), решта 1,79% – міноритарним акціонерам.
На 1 травня 2026 року банк із загальними активами 278,8 млрд грн посідав четверте місце серед 58 платоспроможних банків України.