Райффайзен Банк та IFC планують програму розподілу ризиків на EUR100 млн

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Райффайзен Банк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали мандатний лист щодо підготовки програми розподілу ризиків із потенційним кредитним портфелем до EUR100 млн під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у польському Гданську, повідомила пресслужба банку.

"Розширення співпраці з IFC дозволить нам створити для клієнтів додаткові можливості фінансування та підтримати компанії, які працюють, інвестують і створюють робочі місця попри складні умови війни", – зазначила голова правління Райффайзен Банку Наталія Гуріна. Мандатний лист фіксує намір сторін розробити фінансовий інструмент, у межах якого IFC розгляне можливість надати гарантії обсягом до EUR50 млн для часткового покриття ризиків за новими кредитами українському бізнесу.

Зазначається, що фінансування планують спрямувати мікро-, малим і середнім підприємствам, а також компаніям середнього корпоративного сегмента.

Програма також має підтримати підприємства, що належать ветеранам, людям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, молоді та жінкам або створюють робочі місця для представників цих груп.

Окремим напрямом мають стати проєкти у сферах відновлюваної енергетики, енергоефективності та кліматично орієнтованого сільського господарства.

За даними Нацбанку, станом на 1 січня 2026 року 68,21% акцій Райффайзен Банку належало Raiffeisen Bank International AG (RBI), 30% – Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), решта 1,79% – міноритарним акціонерам.

На 1 травня 2026 року банк із загальними активами 278,8 млрд грн посідав четверте місце серед 58 платоспроможних банків України.