Інтерфакс-Україна
Економіка
13:41 26.06.2026

Директор однієї з філій "Укрзалізниці" підозрюється у завданні збитків на понад 48 млн грн – Нацполіція

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Директор однієї з філій "Укрзалізниці" підозрюється у завданні збитків на понад 48 млн грн – Нацполіція

Поліцейські повідомили про підозру директору однієї з філій акціонерного товариства "Укрзалізниця", який завдав підприємству збитків на понад 48 млн грн, повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Правоохоронці з’ясували, що у травні-серпні 2025 року посадовець "Укрзалізниці" через електронну торгову систему "Прозорро.Продажі" провів 184 аукціони за "голландською" процедурою, за якою ціна поступово знижується", – йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції.

Встановлено, що внаслідок проведення торгів з продажу послуг з використання напіввагонів у період проведення зазначених аукціонів попит не зменшувався, а зростав. Це дало змогу окремим суб’єктам господарювання користуватися майном державного товариства на умовах, які були економічно невигідними для нього.

Задокументовано 184 епізоди вчинення протиправної діяльності, внаслідок чого завдано матеріальних збитків на суму понад 48 млн грн.

Слідчі повідомили про підозру директору за фактом заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Оперативне супроводження здійснюють працівники Служби безпеки України.

Теги: #укрзалізниця #збитки

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