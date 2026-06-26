"Енергоатом" прозвітував про 22 млрд грн допомоги Силам оборони України

НАЕК "Енергоатом" з початку повномасштабної війни спрямувала понад 22 млрд грн на потреби Сил оборони України, з яких майже 16 млрд грн – на забезпечення підрозділів Національної гвардії України, що охороняють вітчизняні атомні електростанції, повідомила компанія на сайті.

Енергоатом зазначив, що допомогу від його колективу також отримали понад 400 військових частин, які виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Захисникам було надане необхідне обладнання, засоби радіоелектронної боротьби, автомобілі, техніка та інші спеціальні засоби.

Як зазначив очільник "Енергоатома" Павло Ковтонюк, слова якого наводяться в повідомленні, підтримка Сил оборони України залишається одним із ключових напрямів роботи компанії.