Данія та НЕФКО підтримають 6 нових проєктів відновлення на Миколаївщині з бюджетом близько EUR30 млн

Фото: https://www.nefco.int/

Данія та Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО) підтримають шість нових проєктів відновлення критичної інфраструктури на Миколаївщині загальним бюджетом біля EUR30 млн, грантові угоди з громадами були підписані під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Ґданську (Польща), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі НЕФКО.

"Ці проєкти — відповідь на конкретні потреби Миколаївської області: доступ до чистої води, функціонування систем очищення стічних вод і надання надійних громадських послуг. Поєднуючи відбудову з сучасними енергоефективними рішеннями, ми допомагаємо громадам не лише задовольнити нагальні потреби сьогодні, а й створюємо основу для більш сталого розвитку в майбутньому", - зазначив інвестиційний директор НЕФКО Бо Ніхус.

Загальний обсяг грантового фінансування становить EUR26,6 млн від Міністерства закордонних справ Данії та EUR3 млн від Impact Fund Denmark.

В Баштанці передбачається будівництво нових очисних споруд та модернізація водопровідної мережі для покращення санітарних умов і скорочення забруднення довкілля. Грантове фінансування МЗС Данії становить EUR5,5 млн, загальна вартість проєкту — близько EUR6 млн.

В громаді Нового Бугу десятиліттями не функціонувала система очищення стічних вод. Проєктом передбачено створення нової системи очищення стічних вод задля повноцінного запуску очисних споруд та усунення давніх екологічних проблем, пов’язаних зі скиданням неочищеної води. Грантове фінансування МЗС Данії становить EUR5,5 млн, загальна вартість проєкту — EUR6,6 млн.

У Новій Одесі буде відновлено безперервне водопостачання, покращена якість води та зменшені втрати, а також забезпечені постійний надійний доступ до чистої води та стале використання підземних вод. Грантове фінансування МЗС Данії становить близько EUR4,5 млн, загальна вартість проєкту — близько EUR5 млн.

У Первомайську буде проведена реконструкція пологового будинку, що включає підвищення енергоефективності, встановлення резервних систем накопичення енергії та облаштування укриття, для забезпечення надійних медичних послуг. Грантове фінансування МЗС Данії становить близько EUR5,6 млн, загальна вартість проєкту — EUR6,2 млн.

У Вознесенську проведена енергоефективна модернізація державної лікарні та школи задля покращення якості послуг, що надаються пацієнтам та учням, і стабільності енергопостачання. Грантове фінансування МЗС Данії становить EUR5,5 млн, загальна вартість проєкту — близько EUR6 млн.

Миколаїв отримає грант від Impact Fund Denmark в розмірі близько EUR3 млн, який, зокрема, піде на підвищення екологічності та енергоефективності громадського транспорту та комплексну енергомодернізацію закладу дошкільної освіти задля покращення послуг, що надаються вразливим групам населення.

Аннеметте Дітлевсен, керівна директорка та співголова департаменту фінансування громадської інфраструктури Impact Fund Denmark, заявила: "Підтримуючи конкретні інвестиції на рівні громад, ми сприяємо впровадженню сучасних рішень, які можна масштабувати. Ці проєкти демонструють: цільова підтримка здатна перетворитися на реальні позитивні зміни в українських громадах".

Крім того, НЕФКО та Миколаївська обласна військова адміністрація підписали Меморандум про взаєморозуміння, який визначає сфери співпраці на підтримку зеленої, стійкої та сталої відбудови Миколаївської області шляхом спільної розробки проєктів та обміну досвідом.

Загалом ці проєкти призведуть до значного зменшення шкоди довкіллю завдяки зменшенню евтрофікації водойм Миколаївської області, а також позитивно вплинуть на здоров’я громадян, забезпечуючи чистою питною водою майже 6 тис осіб. Реалізація проєктів запланована на 2026-2029 роки.