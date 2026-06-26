Укрексімбанк і BGK підписали меморандум про співпрацю у проєктах відновлення України

Державний Укрексімбанк і польський державний банк розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) підписали меморандум про співпрацю в інституційному розвитку та підготовці проєктів відновлення України під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську, повідомила пресслужба українського банку.

"Для Укрексімбанку цей меморандум передусім про посилення інституційної спроможності та формування нової якості розвитку", – сказав голова правління банку Віктор Пономаренко.

Меморандум передбачає співпрацю в оцінці та вдосконаленні стратегії Укрексімбанку, корпоративного управління, планування капіталу й ліквідності, систем управління ризиками, продуктової пропозиції та цифрової трансформації.

Сторони також домовилися спільно оцінювати, готувати й реалізовувати проєкти з високим економічним впливом у сферах інфраструктури, енергетики, сприяння торгівлі, підтримки малого та середнього бізнесу й регіонального розвитку.

Окремий напрям співпраці охоплює технічну й консультаційну допомогу та розвиток інституційної спроможності, зокрема навчання, обмін експертизою і практичним досвідом у підготовці проєктів, закупівлях, питаннях екологічних і соціальних стандартів, управлінні портфелем та фондами ЄС.

"Розглядаємо це партнерство як важливий крок до посилення ролі Укрексімбанку як банку розвитку України", – зазначив Пономаренко.

У BGK заявили про готовність передавати експертизу та підтримувати підготовку й реалізацію проєктів, здатних істотно вплинути на економіку України.

Укрексімбанк – державний банк, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів. За даними Нацбанку, на 1 травня 2026 року, з загальними активами 316,16 млрд грн він посідає третє місце за розміром активів серед 58 платоспроможних банків України.

BGK – польський державний банк, діяльність якого регулюється урядом. Створений спеціальним законом для підтримки урядових соціально-економічних програм, а також програм місцевого самоврядування та регіонального розвитку. Банк підтримує сталий соціальний та економічний розвиток Польщі та має представництва в Києві, Брюсселі та Франкфурті-на-Майні.