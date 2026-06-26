Інтерфакс-Україна
Економіка
11:49 26.06.2026

НЕФКО відновлює видачу кредитів українським громадам на підтримку "зеленої" відбудови

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Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО) відновлює видачу кредитів українським громадам на підтримку "зеленої" відбудови, в рамках Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську НЕФКО підписала лист про наміри з Європейською комісією, повідомили у пресслужбі НЕФКО агентству "Інтерфакс-Україна".

"Відновивши кредитування, ми знову зможемо пропонувати громадам механізм змішаного фінансування, що поєднує кредити з грантами та технічною допомогою. Такий підхід дозволить реалізувати інвестиції, які є критично важливими для стійкого та "зеленого" відновлення в надзвичайно складних умовах", - зазначив Ульф Бойо, віцепрезидент НЕФКО у Східній Європі.

Ця ініціатива знаменує старт другого етапу Програми "зеленої" відбудови України НЕФКО, започаткованої у липні 2022 року за фінансової підтримки ЄС та країн Північної Європи. Очікується, що перші проєкти в межах нової ініціативи стартують восени 2026 року.

Нова програма, яка реалізовуватиметься за підтримки інвестиційної програми ЄС Ukraine Investment Framework (UIF) та фінансування Північного інвестиційного банку (NIB), дозволяє НЕФКО відновити видачу кредитів після чотирирічної перерви та перейти від моделі виключно грантової підтримки до моделі змішаного фінансування.

Для реалізації громадських інвестиційних проєктів у сфері "зеленого" відновлення за стандартами ЄС буде залучено близько EUR117 млн, зокрема до EUR7,15 млн на технічну допомогу та до EUR70 млн на гарантії. Фінансування буде спрямовано на проєкти з підвищення енергоефективності, модернізації централізованого водо- та теплопостачання й розвитку відновлюваної енергетики в українських містах.

Внесок ЄС, наданий у межах Ukraine Investment Framework(UIF), включає EUR40 млн на фінансування інвестиційних грантів та EUR5,15 млн на технічну допомогу, а також інструменти розподілу ризиків, а саме гарантії ЄС на суму до EUR63 млн, що створюють умови для кредитування в середовищі підвищених ризиків.

"Українські громади найкраще знають, чого потребують їхні мешканці. Сьогодні ми зробили важливий крок, завдяки якому громади отримають більше фінансування для ремонту систем водопостачання, модернізації опалення та інвестицій в "зелену" енергетику. Ми допомагаємо місцевим громадам відбудовувати краще, ніж було", - прокоментувала Марта Кос, європейська комісарка з питань розширення.

Північний інвестиційний банк (NIB) надасть EUR70 млн кредитного фінансування, яке буде спрямоване українським громадам через НЕФКО. Кредити підтримуватимуться гарантіями UIF та доповнюватимуться інвестиційними грантами й технічною допомогою.

"Створити можливості для українських громад відбудувати та підтримувати критичну інфраструктуру - запорука їхнього економічного відновлення", — зазначив Андре Куусвек, президент і генеральний директор Північного інвестиційного банку.

Програма "зеленого" відновлення України НЕФКО підтримує відбудову критичної інфраструктури та розвиток екологічних і стійких систем комунальних послуг по всій країні. Перший етап програми, який повністю фінансується за рахунок грантів, об’єднує понад EUR500 млн фінансування від ЄC та країн Північної Європи. Наразі програма підтримує понад 50 проєктів у 35 громадах України. З 2022 року вже завершено понад 40 інвестиційних проєктів у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики, тепло- та водопостачання, поводження з відходами та інших важливих комунальних послуг. Програма поєднує грантове фінансування з технічною допомогою та розвитком спроможності громад для забезпечення довгострокового позитивного впливу на місцевому рівні.

Ukraine Investment Framework – це інвестиційна складова програми Ukraine Facility Європейського Союзу на суму EUR50 млрд, створений для залучення державних та приватних інвестицій для відновлення та відбудови України.

Північний інвестиційний банк (NIB) - це міжнародна фінансова установа Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції. Банк фінансує проєкти, що підвищують продуктивність та позитивно впливають на довкілля у скандинавсько-балтійському регіоні.

Теги: #нефко #кредити

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