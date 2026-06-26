Близько 75% українських підприємців фіксують зростання доходів після впровадження цифрових оплат - дослідження

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Близько 75% українських підприємців констатують, що після впровадження цифрових методів оплати у них збільшуються обсяги бізнесу та доходи, такі дані дослідження озвучив старший директор, керівник з розвитку комерційних рішень Visa для бізнесу в країнах Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Антон Гурбан.

Під час Форуму підприємців від Forbes, що проходить у Києві 25-26 червня, він розповів, що 50% споживачів готові продовжувати купувати в онлайні у разі наявності звичного для них методу і способу оплати.

"У той же час з іншої сторони треба зважати на очікування споживачів. Якщо подивитися на результати опитування, 83% продавців, які приймають тільки готівкову оплату, втрачали своїх покупців. Через банальну причині - просто не було достатньої кількості готівки, або взагалі не було готівки", - наголосив Гурбан.

За його словами, опитування зафіксувало також намір 90% підприємців, які на сьогодні працюють виключно з готівковою формою, найближчим часом як мінімум підключити собі торговельний POS-термінал.

Гурбан також звернув увагу на проблеми в онлайн-сегменті, де семеро з десяти споживачів хоча б раз не завершували оплату через те, що "щось відбувалося з самою оплатою". На думку експерта, це створює суттєві ризики втрати клієнтів, оскільки повернути їх до цієї торговельної точки чи на маркетплейс надалі є великим питанням.

У компанії Visa зазначають, що впровадження безготівкових розрахунків є комбінацією економії операційних витрат та потенційного збільшення обсягів бізнесу. За результатами досліджень, підприємці у своїх стратегіях розвитку орієнтуються на цифрові платежі як на додатковий канал залучення клієнтів та збільшення обсягів операцій.