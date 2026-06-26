Інтерфакс-Україна
Економіка
11:27 26.06.2026

Кредобанк і ЄБРР уклали угоди про розподіл ризиків на EUR100 млн

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Кредобанк і ЄБРР уклали угоди про розподіл ризиків на EUR100 млн

Кредобанк і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську дві угоди про розподіл ризиків за портфелями нових кредитів українському бізнесу загальним обсягом EUR100 млн, повідомила пресслужба українського банку.

"Додаткові EUR100 млн від ЄБРР дозволять Кредобанку розширити кредитування українських компаній не лише у сфері малого та середнього бізнесу, а й у корпоративному сегменті", – наведено в повідомленні слова голови правління банку Якуба Карновскі.

Одна з угод охоплює портфель кредитів на EUR60 млн для малого та середнього бізнесу з річним доходом до EUR50 млн і кількістю працівників до 250 осіб.

Вона реалізується в межах двох програм – "Гарантії стійкості та забезпечення засобів до існування" (RLG) ЄБРР та програми підтримки конкурентоспроможності й інклюзії малого та середнього бізнесу у країнах Східного партнерства ЄС.

У межах RLG частка ЄБРР у розподілі ризику становитиме до 70%, а строк гарантійного покриття – п’ять років.

Програма підтримки конкурентоспроможності й інклюзії малого та середнього бізнесу у країнах Східного партнерства ЄС дає клієнтам Кредобанку змогу отримати грантову підтримку в розмірі до 30% для реалізації інвестиційних проєктів, що відповідають вимогам ЄБРР.

Угода на EUR60 млн також передбачає застосування механізму "Підвищення безпеки підприємств" (Enterprise Security Enhancement, ESE), який дасть Кредобанку змогу частково списувати заборгованість компаній, активи яких було пошкоджено внаслідок війни.

У межах другої угоди, що реалізується за програмою RLG, передбачено портфель кредитів на EUR40 млн для великих компаній без обмежень за доходом і кількістю працівників. Частка ЄБРР у розподілі ризику становитиме до 80%, строк гарантійного покриття – п’ять років, максимальна сума окремого кредиту – EUR4 млн.

За обома угодами передбачено можливість кредитування без додаткового майнового забезпечення.

За словами Карновскі, обсяг фінансування українських компаній у межах портфеля Кредобанку, на який поширюються ліміти та гарантії ЄБРР, уже сягнув EUR249 млн. Кошти спрямовували, зокрема, у сільське господарство, харчову промисловість, логістику та роздрібну торгівлю.

На початок року Кредобанк, за інформацією з сайту ЄБРР, обслуговував понад 54 тис. клієнтів МСБ і корпоративного сегмента та понад 550 тис. роздрібних клієнтів.

За даними регулятора, на 1 травня 2026 року за розміром загальних активів банк посідав 14-те місце (76,94 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків України.

Теги: #urc_2026 #кредобанк #єбрр

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