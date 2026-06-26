Інтерфакс-Україна
Економіка
11:13 26.06.2026

Нацбанк України та ЄБРР підписали меморандум щодо покращення корпоративного управління у фінсекторі

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Меморандум про взаєморозуміння з метою підтримки зусиль щодо зміцнення належного управління у фінансовому секторі підписали Національний банк України та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у п’ятницю на полях Конференції з відновлення України у Гданську, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Йдеться про створення екосистеми, яка повинна підтримати розвиток корпоративного управління. І це не лише про державні банки. Запит на якісне корпоративне управління є у всього фінансового сектору, наприклад, у страхового сектору", – прокоментував підписаний документ агентству голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, до цієї роботи будуть залучені освітні центри, які вже існують в Україні, наприклад, Українська академія корпоративного управління.

"Там, де не вистачає відповідних освітніх програм, бачення, ми будемо наповнювати їх методичними матеріалами, проводити консультації із залученням Національного банку. Ми підписали меморандум з Українською академією лідерства", – додав голова НБУ.

За його словами, в планах через декілька тижнів в планах підписати низьку угод з провідними вищими школами.

"Я переконаний, що далі ця тема буде підхоплена, тому що запит від ринку на підготовлених директорів є. Пізніше повинно відбутися створення певної критичної маси директорів, які будуть затребувані ринком", – зазначив Пишний.

На його думку, у перспективі досвід корпоративного управління, який накопичений у українських банків та компаній протягом п’яти років війни, буде затребуваний і за кордоном.

Передбачається, що в рамках співпраці ЄБРР допоможе із практичним впровадженням існуючих та майбутніх регуляцій Нацбанку у цій сфері. У той же час зазначається, що подальше вдосконалення корпоративного управління на рівні банків, зокрема в державних банках, має на меті доповнити, а не замінити такі поточні реформи.

Теги: #urc_2026 #єбрр #нбу

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