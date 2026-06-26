Україна презентувала на URC 2026 пріоритетні проєкти ППП, з яких 15 планується запустити у 2026р, – Мінрозвитку

Фото: Мінрозвитку громад

Міністерство розвитку громад та територій у межах Конференції з відновлення України (URC 2026) презентувало 15 проєктів публічно-приватного партнерства (ППП), які планується запустити цього року.

У відомстві зауважили, що загалом мова йде про понад 30 проєктів загальною вартістю близько $5 млрд.

"Відновлення України неможливе без залучення приватного капіталу. Саме тому паралельно із запуском Фонду підтримки транспорту України ми разом із партнерами формуємо системний портфель проєктів публічно-приватного партнерства ", - цитуються у релізі слова віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

У відомстві пояснили, що до пріоритетних проєктів увійшли концесія поромного терміналу морського порту Чорноморськ та концесія 2-го терміналу морського порту Чорноморськ, модернізація транспортного коридору Ягодин – Ковель – Луцьк (автомобільні дороги М-07 / М-19).

Серед іншого, концесія комплексу Центрального залізничного вокзалу Києва, а також вокзалів Львова та Одеси.

Також до портфелю проєктів увійшло будівництво нової лінії очисних споруд стічних вод у місті Ужгород та реконструкція систем водопостачання і водовідведення міста Хуст (Закарпатська обл.).

"Ми говоримо не лише про відновлення інфраструктури. Ми говоримо про створення нової моделі її фінансування. Жоден державний бюджет і жодна міжнародна допомога самі по собі не забезпечать масштабу трансформації, який потрібен Україні ", - зауважив Кулеба.

Загалом Мінрозвитку в рамках URC 2026 планує підписання угод більш як на EUR1,5 млрд.

Конференція з відновлення України (URC 2026) проходитиме 25-26 червня у місті Гданськ, Польща. Українську делегацію очолюватиме прем’єр – міністр України Юлія Свириденко.