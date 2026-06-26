Свириденко обговорила з першим заступником директора-розпорядника МВФ перегляди програми EFF

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Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про зустріч з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деніелом Кацом, під час якого сторони обговорили результати першого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

"З Деном Кацом окремо обговорили підготовку до наступних переглядів програми та реалізацію структурних реформ, які зміцнюють фінансову стійкість держави й створюють умови для подальшого економічного зростання", – написала Свириденко в Телеграм у п’ятницю.

Вона повідомила, що під час зустрічі також узгодили наступні етапи співпраці. "Спільне завдання – використати збережену макрофінансову стабільність у країні як основу для залучення приватних інвестицій, розвитку бізнесу та масштабної відбудови України", – зазначила очільниця уряду.

Свириденко також повідомила, що засідання Ради директорів МВФ, яке має затвердити наступний транш для України в розмірі $690 млн, очікується вже до середини липня.

Як повідомлялося, Рада виконавчих директорів МВФ розгляне питання щодо завершення першого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України та виділення другого траншу близько $690 млн найближчими тижнями. Про це повідомила речниця Фонду Джулія Козак. За її словами, під час першого перегляду представники МВФ та українська влада погодили оновлений графік структурних реформ і коригувальні заходи для усунення останніх відхилень від програми. Подробиці реформ та оновленого графіка оприлюднять після рішення ради директорів і публікації звіту персоналу МВФ.

12 червня МВФ та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду програми EFF, хоча два структурні маяки за перший квартал 2026 було виконано із запізненням, а один не виконано. Водночас Україна виконала всі кількісні критерії та індикативні цілі на кінець березня. Для продовження програми сторони погодили оновлений графік реформ, коригувальні заходи для усунення відхилень і додаткові зобов’язання у сфері економічної політики. Після схвалення перегляду радою директорів Україна зможе отримати другий транш, а загальний обсяг виплат за програмою збільшиться до $2,2 млрд.