В Україні за останні 2 міс. згоріло понад 150 АЗК – ексміністр інфраструктури

За останні два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправних комплексів (АЗК), повідомив ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський

"Майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури", – написав він у Facebook.

Водночас, як зазначив Пивоварський, в Україні, на відміну від Росії, після ударів не виникає проблем з чергами на заправках, дефіцитом пального в окремих регіонах та перебоями з постачанням.

"Причина – диверсифікований паливний ринок. У нас десятки постачальників, різні маршрути імпорту, конкуренція та розгалужена логістика. Якщо випадає одна ланка, її підстраховують інші", – пояснив він.

За словами ексміністра, ціни на пальне в Україні наразі вже падають і будуть падати надалі. Зокрема, на піку кризи на ринку внаслідок подій в Ормузькій протоці дизель коштував близько 92 грн за літр, тоді як сьогодні середня ціна перебуває в районі 76-77 грн за літр.

"Тому коли хтось стверджує, що ціни не знижуються, просто згадайте, де вони були зовсім недавно і де знаходяться зараз", – написав він.

Пивоварський доповнив, що держава має достатньо інструментів контролю та бачить, за якими цінами оператори сьогодні розмитнюють ресурс, законтрактований раніше.