Інтерфакс-Україна
Економіка
10:07 26.06.2026

В Україні за останні 2 міс. згоріло понад 150 АЗК – ексміністр інфраструктури

1 хв читати
В Україні за останні 2 міс. згоріло понад 150 АЗК – ексміністр інфраструктури

За останні два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправних комплексів (АЗК), повідомив ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський

"Майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури", – написав він у Facebook.

Водночас, як зазначив Пивоварський, в Україні, на відміну від Росії, після ударів не виникає проблем з чергами на заправках, дефіцитом пального в окремих регіонах та перебоями з постачанням.

"Причина – диверсифікований паливний ринок. У нас десятки постачальників, різні маршрути імпорту, конкуренція та розгалужена логістика. Якщо випадає одна ланка, її підстраховують інші", – пояснив він.

За словами ексміністра, ціни на пальне в Україні наразі вже падають і будуть падати надалі. Зокрема, на піку кризи на ринку внаслідок подій в Ормузькій протоці дизель коштував близько 92 грн за літр, тоді як сьогодні середня ціна перебуває в районі 76-77 грн за літр.

"Тому коли хтось стверджує, що ціни не знижуються, просто згадайте, де вони були зовсім недавно і де знаходяться зараз", – написав він.

Пивоварський доповнив, що держава має достатньо інструментів контролю та бачить, за якими цінами оператори сьогодні розмитнюють ресурс, законтрактований раніше.

Теги: #азк #атаки_рф #пивоварський #пожежі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:23 24.06.2026
РФ вдарила по АЗК "Укрнафти" та об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині, серйозно постраждала працівниця станції – Корецький

РФ вдарила по АЗК "Укрнафти" та об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині, серйозно постраждала працівниця станції – Корецький

17:41 24.06.2026
До шести збільшилась кількість поранених через російський удар по пляжу у Запоріжжі – ОВА

До шести збільшилась кількість поранених через російський удар по пляжу у Запоріжжі – ОВА

16:54 24.06.2026
Окупанти завдали удару по прибережній зоні в Запоріжжі, поранені 3 дітей – обладміністрація

Окупанти завдали удару по прибережній зоні в Запоріжжі, поранені 3 дітей – обладміністрація

16:39 24.06.2026
Дівчину поранено через атаку російських БпЛА у Запоріжжі – ОВА

Дівчину поранено через атаку російських БпЛА у Запоріжжі – ОВА

16:21 24.06.2026
Генералам і полковникам РФ, які командували ракетним ударом по Кривому Рогу в червні 2023р, повідомлено про підозру – СБУ

Генералам і полковникам РФ, які командували ракетним ударом по Кривому Рогу в червні 2023р, повідомлено про підозру – СБУ

01:08 23.06.2026
У Запоріжжі сталося кілька пожеж внаслідок російської атаки по місту

У Запоріжжі сталося кілька пожеж внаслідок російської атаки по місту

16:47 18.06.2026
У Сумах може відчуватися запах сірки через пожежу на складах після ворожих авіаударів, загрози для населення немає – ОВА

У Сумах може відчуватися запах сірки через пожежу на складах після ворожих авіаударів, загрози для населення немає – ОВА

09:44 15.06.2026
У Києві внаслідок обстрілу 26 пожеж загальною площею майже 6 тис. кв. м, роботи тривають на 6 локаціях – поліція

У Києві внаслідок обстрілу 26 пожеж загальною площею майже 6 тис. кв. м, роботи тривають на 6 локаціях – поліція

01:37 15.06.2026
Очільник КМВА повідомляє про пожежі в Оболонському та Подільському районах Києва внаслідок обстрілів

Очільник КМВА повідомляє про пожежі в Оболонському та Подільському районах Києва внаслідок обстрілів

13:55 12.06.2026
АЗК "Альянс Холдинг" під брендом UKRNAFTA у січні-травні збільшили реалізацію пального на 118%

АЗК "Альянс Холдинг" під брендом UKRNAFTA у січні-травні збільшили реалізацію пального на 118%

ВАЖЛИВЕ

Світовий банк визначив 8 пріоритетних напрямів інвестицій в енергосектор України на $26 млрд

"Нафтогаз" на URC 2026 підписав угоду з EXIM Bank США на $300 млн для закупівлі американського обладнання для відновлення – Корецький

Британія оголосила про виділення майже 290 млн фунтів стерлінгів на відновлення та енергобезпеку України

Не менше 26% ВВП в держбюджеті на 2027р буде передбачено на Сили оборони – рішення РНБО

Президентка ЄК оголосила про виплату Україні 1-го траншу EUR3,2 млрд з EUR90 млрд кредиту USL та наступних EUR6 млрд у найближчі дні

ОСТАННЄ

Оцінщик від регулятора оцінив акції "Кернел" всього на 2,5% дорожче першої ціни sell-out

Акції Bayer злетіли на 17% після рішення Верховного суду США за позовом про Roundup

Україна потребує від партнерів ще EUR3,5 млрд на реалізацію планів стійкості – віцепрем'єр Кулеба

Світовий банк визначив 8 пріоритетних напрямів інвестицій в енергосектор України на $26 млрд

BGV, Metso та Finnvera планують спільно розвивати проєкти критично важливих мінералів в Україні

BGV та ЄБРР підписали Лист про наміри щодо розвитку графітового проєкту

ФДМУ планує до кінця 2026р виставити на продаж ОПЗ, Миколаївський глиноземний, ТРЦ Ocean Plaza та інші пріоритетні активи – Наталуха на URC 2026

Європейський флагманський фонд для відбудови України залучив близько EUR260 млн

Рада МВФ найближчими тижнями розгляне питання про виділення Україні $690 млн

Швеція виділяє Україні понад $150 млн на підготовку енергетичного сектору до зими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА