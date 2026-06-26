Інтерфакс-Україна
Економіка
09:26 26.06.2026

Оцінщик від регулятора оцінив акції "Кернел" всього на 2,5% дорожче першої ціни sell-out

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Оцінщик від регулятора оцінив акції "Кернел" всього на 2,5% дорожче першої ціни sell-out

Компанія GrantThornton, відібрана люксембурзьким регулятором CSSF, визначила справедливу ціну акцій агрохолдинга "Кернел" для цілей обов’язкового викупу на вимогу міноритарних акціонерів (sell-out) на рівні PLN19,93 за штуку, що всього на 2,5% більше за першу таку оцінку від компанії KPMG – PLN19,45, оголошену у липні минулого року.

Як зазначається у біржовому повідомленні "Кернел" ввечері у четвер, оцінка GrantThornton зроблена на ту ж дату, що і початкова оцінка KPMG – 28 травня 2025 року, тоді як ціна закриття на Варшавській фондовій біржі (WSE) склала у четвер PLN19,44 ($5,16 за поточним курсом), що відповідає капіталізації PLN5 млрд 704,26 млн.

В наведеній в оцінці діаграмі курсу акцій за останні п’ять років найменша ціна в PLN6,34 була у вересні 2023 року, найвища – PLN64,1 – восени 2021 року. На початку 2025 року на надіях про швидке врегулювання війни, які не справдилися, ціна досягала PLN28,9 за акцію.

GrantThornton, як і раніше KPMG, наголосила, що розглянула різні підходи та методи оцінки та визначила ціну із використанням трьох методів з різними вагами, тоді як KPMG встановила її на основі середньозваженої ціни, розрахованої протягом 12 місяців (VWAP 12 місяців).

У звіті наведено ціни акцій за іншими підходами: від PLN15,47 за методом дисконтованих грошових потоків згідно прогнозу менедженту до PLN24,55 на базі середнього мультиплікатора EV/EBITDAV серед взятих для порівняння компаній.

Як повідомлялося, 28 січня 2025 року Namsen Limited мажоритарія і CEO агрохолдингу "Кернел" Андрія Веревського повідомила, що стала мажоритарним акціонером "Кернел" з 95,06% акціонерного капіталу, тоді як 4,83% перебували в обігу на WSE.

Наприкінці квітня деякі міноритарні акціонери повідомили мажоритарія про здійснення свого права на sell-out. У липні того ж року був оголошений sell-out за ціною PLN19,45, тоді як примусовий викуп акцій на вимогу мажоритарія наразі заблокований через розгляд скарг міноритарїів у суді.

Агрохолдинг "Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев’яти місяців 2026 фінансового року (липень 2025 року – березень 2026 року) "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, тоді як його виручка збільшилася на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.

Теги: #кернел #акції

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