Інтерфакс-Україна
Економіка
21:57 25.06.2026

Акції Bayer злетіли на 17% після рішення Верховного суду США за позовом про Roundup

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Акції Bayer злетіли на 17% після рішення Верховного суду США за позовом про Roundup

Верховний суд США підтримав позицію німецької хімкомпанії Bayer AG у багаторічних судових процесах, пов'язаних із гербіцидом Roundup, що призвело до різкого зростання акцій компанії.

Вища судова інстанція у Штатах анулювала рішення присяжних присудити позивачу з Міссурі $1,25 млн компенсації. Позивач заявив, що у нього було виявлено неходжкінську лімфому після використання Roundup, і звинуватив виробника гербіциду у відсутності попередження про ризик ракових захворювань на упаковці.

Сімома голосами проти двох Верховний суд постановив, що компанія не була зобов'язана розміщувати попередження про ризик раку відповідно до федерального законодавства, яке має пріоритет над законами штатів.

Roundup випускався компанією Monsanto, яку Bayer купив у 2018 році за $63 млрд. Як пише Bloomberg, рішення Верховного суду забезпечить Bayer захист від аналогічних позовів, кількість яких досягає 67 тис.

Bayer уже заплатила мільярди доларів як компенсації, хоча й наполягає, що гербіцид безпечний для здоров'я. Акції Bayer підскочили в ціні на 17% на торгах у четвер.

Теги: #roundup #bayer #сша

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