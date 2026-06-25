Інтерфакс-Україна
Економіка
21:12 25.06.2026

BGV, Metso та Finnvera планують спільно розвивати проєкти критично важливих мінералів в Україні

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Українська інвестиційна компанія BGV Group Management, фінська технологічна компанія Metso та державна експортно-кредитна агенція Фінляндії Finnvera підписали Меморандум щодо спільного розвитку проєктів критично важливих мінералів в Україні, повідомила пресслужби BGV Group Management.

Згідно з  опублікованим релізом, угоду було підписано під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську (Польща).

"Європейські ринки шукають надійні джерела критичної сировини, а Україна здатна стати одним із ключових партнерів у їх забезпеченні. Зокрема, лише наша група компаній володіє шістьома спецдозволами на користування надрами щодо критичних мінералів та активно розвиває відповідні проєкти, які потенційно можуть вивести Україну в лідери постачання за окремими напрямами. Водночас справжня цінність полягає не лише в ресурсах, а у створенні сучасних виробництв і нових промислових ланцюгів. Саме на це спрямована наша співпраця з Metso та Finnvera", – зазначив голова Ради директорів BGV Group Management Олександр Наумик.

Сторони відзначили, що відбудова України та зміцнення її довгострокової економічної стійкості потребують активної міжнародної співпраці, залучення промислових партнерів та інвестицій у стратегічні галузі економіки.

Документ створює рамку для спільного вивчення можливостей реалізації проєктів у галузі критичної сировини, зокрема графіту та супутніх мінералів – ресурсів, які відіграють дедалі важливішу роль у забезпеченні економічної безпеки, розвитку високотехнологічних виробництв і формуванні стійких ланцюгів постачання в Європі.

Меморандум передбачає співпрацю на всіх ключових етапах створення доданої вартості – від оцінки запасів та видобутку до переробки сировини й інтеграції продукції на європейські та світові ринки. Сторони також розглядатимуть можливості обміну експертизою, залучення фінансування та розвитку партнерських механізмів для реалізації перспективних проєктів.

Як повідомлялось, на полях URC 2026 у Гданьську у четвер  BGV Group Management підписала Лист про наміри з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), документ розширює рамки співпраці між сторонами, започаткованої у 2025 році, та відображає подальший розвиток партнерства в межах графітового проєкту BGV Graphite

BGV Group Management– українська інвестиційна компанія, заснована у 2015 році підприємцем Геннадієм Буткевичем, співвласником корпорації "АТБ". Група інвестує у видобуток і переробку критичних мінералів, енергетику, девелопмент, виробництво будівельних матеріалів, ритейл, освіту та спорт.

Metso – один зі світових лідерів у розробці технологій та обладнання для гірничодобувної промисловості, переробки корисних копалин і виробництва нерудних матеріалів.

Finnvera – державна спеціалізована фінансова компанія та експортно-кредитна агенція Фінляндії, що підтримує міжнародну діяльність фінських компаній і реалізацію стратегічних інвестиційних проєктів.

 

Теги: #urc_2026 #crm

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