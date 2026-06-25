BGV та ЄБРР підписали Лист про наміри щодо розвитку графітового проєкту

BGV Group Management підписала Лист про наміри з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) під час Конференції з відновлення України 2026 у Гданську у продовження співпраці з розвитку графітового проєкту BGV Graphite в Україні щодо підготовки цього проєкту для потенційного фінансування банком, покращення корпоративного управління та технічної допомоги, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Участь ЄБРР як партнера Євросоюзу з реалізації проєктів Ukraine Investment Framework забезпечує підґрунтя для розгляду інструментів технічної допомоги ЄС, що можуть бути залучені на наступних етапах підготовки проєкту, зокрема для розвитку напрямку сферичного графіту (SPG)", – пояснили важливість цього проєкту у BGV.

Компанія нагадала, що співпраця з ЄБРР з метою будівництва гірничо-збагачувального комбінату на базі Балахівського родовища графітових руд у Кіровоградській області та заводу з виробництва сферичного графіту (SPG) для літій-іонних батарей була започаткована у 2025 році на попередній URC2025 у Римі. Тогорічний Лист про наміри визначив потенційну рамку співпраці між ЄБРР та BGV, спрямовану на забезпечення стратегічного супроводу для подальшого розвитку проєкту BGV Graphite.