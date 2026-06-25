Інтерфакс-Україна
Економіка
20:47 25.06.2026

BGV та ЄБРР підписали Лист про наміри щодо розвитку графітового проєкту

1 хв читати

BGV Group Management підписала Лист про наміри з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) під час Конференції з відновлення України 2026 у Гданську у продовження співпраці з розвитку графітового проєкту BGV Graphite в Україні щодо підготовки цього проєкту для потенційного фінансування банком, покращення корпоративного управління та технічної допомоги, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Участь ЄБРР як партнера Євросоюзу з реалізації проєктів Ukraine Investment Framework забезпечує підґрунтя для розгляду інструментів технічної допомоги ЄС, що можуть бути залучені на наступних етапах підготовки проєкту, зокрема для розвитку напрямку сферичного графіту (SPG)", – пояснили важливість цього проєкту у BGV.

Компанія нагадала, що співпраця з ЄБРР з метою будівництва гірничо-збагачувального комбінату на базі Балахівського родовища графітових руд у Кіровоградській області та заводу з виробництва сферичного графіту (SPG) для літій-іонних батарей була започаткована у 2025 році на попередній URC2025 у Римі. Тогорічний Лист про наміри визначив потенційну рамку співпраці між ЄБРР та BGV, спрямовану на забезпечення стратегічного супроводу для подальшого розвитку проєкту BGV Graphite.

Теги: #bgv_group_management #єбрр #графіт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 25.06.2026
ЄБРР на URC 2026 планує підписати угоду про EUR50 млн кредиту ОККО на ВЕС 189 МВт

ЄБРР на URC 2026 планує підписати угоду про EUR50 млн кредиту ОККО на ВЕС 189 МВт

13:33 25.06.2026
Ощадбанк і ЄБРР уклали угоду про розподіл кредитних ризиків до EUR510 млн

Ощадбанк і ЄБРР уклали угоду про розподіл кредитних ризиків до EUR510 млн

14:11 23.06.2026
НКРЕКП створила передумови для залучення "Укренерго" EUR90 млн кредиту ЄБРР для посилення стійкості енергосистеми

НКРЕКП створила передумови для залучення "Укренерго" EUR90 млн кредиту ЄБРР для посилення стійкості енергосистеми

11:46 23.06.2026
ЄБРР надасть Києву до EUR150 млн кредиту на модернізацію метрополітену

ЄБРР надасть Києву до EUR150 млн кредиту на модернізацію метрополітену

13:55 19.06.2026
ЄБРР затвердив кредит для Харкова в EUR15 млн на відновлення теплопостачання

ЄБРР затвердив кредит для Харкова в EUR15 млн на відновлення теплопостачання

16:31 17.06.2026
"Київтеплоенерго" планує будівництво трьох газопоршневих установок за кошти ЄБРР

"Київтеплоенерго" планує будівництво трьох газопоршневих установок за кошти ЄБРР

12:38 12.06.2026
ЄБРР та ЄС планують профінансувати Харків на EUR32 млн для відновлення теплопостачання після руйнування ТЕЦ-5

ЄБРР та ЄС планують профінансувати Харків на EUR32 млн для відновлення теплопостачання після руйнування ТЕЦ-5

21:22 06.06.2026
Україна залишатиметься головним пріоритетом ЄБРР – щорічні збори

Україна залишатиметься головним пріоритетом ЄБРР – щорічні збори

13:59 05.06.2026
ЄБРР і ЄС запускають програму підтримки приватного сектору України на EUR135 млн

ЄБРР і ЄС запускають програму підтримки приватного сектору України на EUR135 млн

11:38 05.06.2026
ЄБРР і ЄС розширюють програму підтримки бізнесу в Україні на EUR2 млрд

ЄБРР і ЄС розширюють програму підтримки бізнесу в Україні на EUR2 млрд

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" на URC 2026 підписав угоду з EXIM Bank США на $300 млн для закупівлі американського обладнання для відновлення – Корецький

Британія оголосила про виділення майже 290 млн фунтів стерлінгів на відновлення та енергобезпеку України

Не менше 26% ВВП в держбюджеті на 2027р буде передбачено на Сили оборони – рішення РНБО

Президентка ЄК оголосила про виплату Україні 1-го траншу EUR3,2 млрд з EUR90 млрд кредиту USL та наступних EUR6 млрд у найближчі дні

Україна очікує підписати на URC 2026 160 угод на понад 10 млрд євро – Свириденко

ОСТАННЄ

ФДМУ планує до кінця 2026р виставити на продаж ОПЗ, Миколаївський глиноземний, ТРЦ Ocean Plaza та інші пріоритетні активи – Наталуха на URC 2026

Європейський флагманський фонд для відбудови України залучив близько EUR260 млн

Рада МВФ найближчими тижнями розгляне питання про виділення Україні $690 млн

Швеція виділяє Україні понад $150 млн на підготовку енергетичного сектору до зими

Свириденко: На полях URC 2026 фіналізовано домовленості про створення Фонду підтримки транспорту України

АМКУ дозволив Креді Агріколь Банку придбати банк "Львів"

Доставка страв української кухні "Муза" запрацювала у Рівному

Компанія NovaSklo Trade стає дистриб'ютором архітектурного скла Pilkington в Україні

"Нафтогаз" на URC 2026 підписав угоду з EXIM Bank США на $300 млн для закупівлі американського обладнання для відновлення – Корецький

Україна підписала зі Світовим банком угоду на $3,39 млрд – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА