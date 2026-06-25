ФДМУ планує до кінця 2026р виставити на продаж ОПЗ, Миколаївський глиноземний, ТРЦ Ocean Plaza та інші пріоритетні активи – Наталуха на URC 2026

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує до кінця проточного року виставити на продаж пріоритетні об'єкти, зокрема Одеський припортовий завод (ОПЗ), Миколаївський глиноземний завод, столичний ТРЦ "Ocean Plaza", заявив голова Фонду Дмитро Наталуха на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську (Польща) в четвер.

"Є активи, які було націоналізовано, або від Росії, або від російських громадян під санкціями. Це виробництва добрив, хімічне підприємство, важкого машинобудування тощо. Їх об'єднує те, що вони масштабні і потребують досить багатошарового інвестування, капітального інвестування, і які ми можемо визначити, що можна продати скоріше. І ми думаємо позбутися 7-8% цих активів цього року", – сказав він в ході конференції.

Наталуха повідомив, що, зокрема, у третьому кварталі на продаж буде виставлено ОПЗ.

Він також нагадав, що на продаж пропонуються Миколаївський глиноземний завод, "торговельний комплекс, який було націоналізовано від братів Роттербергів у Києві, та інші цінні активи".

Як повідомлялося, оприлюдненим планом підготовки пріоритетних до продажу в 2026 році об'єктів передбачається, зокрема, виставити на продаж у вересні-жовтні 2026 року АТ "ОПЗ" зі стартовою ціною 4,3 млрд грн та ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" за 1,8 млрд грн, а столичний ТРЦ "Ocean Plaza" за 11,3 млрд грн – у листопаді-грудні.

Крім того, на листопад-грудень також заплановано аукціон з продажу ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

Своєю чергою, на серпень-вересень заплановано аукціон з продажу ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" зі стартовою ціною 50 млн грн, на вересень-жовтень – АТ "Сумихімпром" за 1,01 млрд грн, ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" за 390 млн грн.