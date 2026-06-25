Європейський флагманський фонд для відбудови України залучив близько EUR260 млн

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Європейський флагманський фонд для відбудови України (UFF, Фонд) під управлінням Amber Infrastructure та Dragon Capital, головний інструмент Європейського Союзу для спрямування акціонерного капіталу на відбудову України, оголосив про залучення зобов'язань щодо фінансування на суму близько EUR260 млн, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як уточнили у фонді, із цієї суми EUR220 млн становить субординований акціонерний капітал, профінансований Європейською Комісією та чотирма державами-засновницями – Францією, Німеччиною, Італією та Польщею – через національні банки розвитку (DFI) та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) як каталізатор для мобілізації приватного капіталу.

Спонсори фонду – Amber Infrastructure та Dragon Capital – також здійснюють власні внески як співкеруючі.

Відповідні угоди й документи про приєднання були підписані у четвер у Гданську на полях Конференції з відновлення України URC2026 з боку ЄІБ, німецького KfW, італійського Cassa Depositi e Prestiti (CDP), польського Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) та французького Proparco, які виступають обмеженими партнерами Фонду.

Зазначається, що Amber Infrastructure, що входить до складу Boyd Watterson Global Asset Management Group LLC, має підтверджений досвід міжнародних інфраструктурних інвестицій і сильні позиції на ринках Центральної та Східної Європи, де компанія здійснила інвестиції на суму близько EUR1 млрд.

Boyd загалом має активи під управлінням на суму понад $39 млрд, команду в понад 300 співробітників, офіси у восьми містах США та 11 країнах, тоді як Amber управляє або консультує дев'ять фондів та керованих рахунків (два публічних та сім приватних) з активами під управлінням на суму близько 5 млрд фунтів стерлінгів. В портфелі понад 200 інфраструктурних інвестицій.

Заснована у 2000 році Томашем Фіалою інвесткомпанія Dragon Capital, своєю чергою, проінвестувала з того часу в українську економіку понад EUR1,2 млрд, з яких майже EUR200 млн – після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Наразі під управлінням Dragon Capital активи на суму $1 млрд.

Протягом приблизно двох років Amber Infrastructure та Dragon Capital тісно розбудовують партнерство і результатом цієї співпраці стало нещодавнє успішне проведення першого закриття Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund (ADUIF1) – першого спеціалізованого інфраструктурного фонду, орієнтованого на відбудову України. Паралельно Dragon Capital також здійснила перше закриття Rebuild Ukraine Fund (REBUF) – фонду прямих інвестицій (private equity), метою якого є мобілізувати капітал для малих і середніх підприємств, а також більших компаній у стратегічних секторах, що визначають відновлення та подальший розвиток України.

Як повідомлялося, про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України у липні 2025 року у Римі (URC2025). Зазначалося, що фонд має на меті мобілізувати EUR500 млн до кінця 2026 року, здійснюючи стратегічні, орієнтовані на результат інвестиції, переважно в акціонерний капітал.

Dragon Capital разом з Amber Infrastructure були обрані переможцем конкурсу з управління фондом серед 12 претендентів, з яких чотири пройшли до фіналу.