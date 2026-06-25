Інтерфакс-Україна
Економіка
19:01 25.06.2026

Рада МВФ найближчими тижнями розгляне питання про виділення Україні $690 млн

2 хв читати
Рада МВФ найближчими тижнями розгляне питання про виділення Україні $690 млн

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) найближчими тижнями розгляне питання щодо завершення першого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України та виділення другого траншу близько $690 млн, повідомила речниця Фонду Джулія Козак.

"Очікується, що рада розгляне це питання у найближчі тижні", – сказала вона під час брифінгу в четвер.

За словами Козак, під час першого перегляду представники МВФ та українська влада погодили оновлений графік структурних реформ і коригувальні заходи для усунення останніх відхилень від програми.

Оновлений графік переважно стосується реформ у сферах державного управління, боротьби з корупцією та інституційних перетворень, а також ширших структурних заходів для підтримки ринкової економіки країни.

Подробиці реформ та оновленого графіка оприлюднять після рішення ради директорів і публікації звіту персоналу МВФ.

Як повідомлялося, 12 червня МВФ та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду програми EFF, хоча два структурні маяки за перший квартал 2026 було виконано із запізненням, а один не виконано. Водночас Україна виконала всі кількісні критерії та індикативні цілі на кінець березня.

Для продовження програми сторони погодили оновлений графік реформ, коригувальні заходи для усунення відхилень і додаткові зобов’язання у сфері економічної політики. Після схвалення перегляду радою директорів Україна зможе отримати другий транш, а загальний обсяг виплат за програмою збільшиться до $2,2 млрд.

Теги: #мвф #рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:49 24.06.2026
У Раді наразі немає голосів за законопроєкти про реєстр дропів і SEPA – Гетманцев

У Раді наразі немає голосів за законопроєкти про реєстр дропів і SEPA – Гетманцев

09:19 24.06.2026
Профільний парламентський комітет незабаром оголосить повторний конкурс з відбору члена Ради НБУ

Профільний парламентський комітет незабаром оголосить повторний конкурс з відбору члена Ради НБУ

12:25 23.06.2026
Перший віцеспікер Ради Корнієнко візьме участь у конференції з питань відновлення України у Ґданську

Перший віцеспікер Ради Корнієнко візьме участь у конференції з питань відновлення України у Ґданську

14:34 18.06.2026
Рада розблокувала рішення про спрямування 1,56 трлн грн додвитрат з держбюджету-2026 на оборону

Рада розблокувала рішення про спрямування 1,56 трлн грн додвитрат з держбюджету-2026 на оборону

09:53 18.06.2026
Бережна пропонує створити Комітет з розвитку креативних індустрій при Раді з питань підтримки підприємництва

Бережна пропонує створити Комітет з розвитку креативних індустрій при Раді з питань підтримки підприємництва

14:12 17.06.2026
Офіс військового омбудсмана звернувся до Ради з проханням забезпечити рівні права для військових

Офіс військового омбудсмана звернувся до Ради з проханням забезпечити рівні права для військових

17:29 16.06.2026
Зеленський та Георгієва обговорили подальшу підтримку України з боку МВФ

Зеленський та Георгієва обговорили подальшу підтримку України з боку МВФ

14:35 16.06.2026
Зеленський після розмови з Трампом поговорить з директоркою МВФ – радник

Зеленський після розмови з Трампом поговорить з директоркою МВФ – радник

22:46 12.06.2026
МВФ та Україна погодили перегляд програми розширеного фінансування – Свириденко

МВФ та Україна погодили перегляд програми розширеного фінансування – Свириденко

21:56 12.06.2026
МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р до 1-1,6%

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р до 1-1,6%

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" на URC 2026 підписав угоду з EXIM Bank США на $300 млн для закупівлі американського обладнання для відновлення – Корецький

Британія оголосила про виділення майже 290 млн фунтів стерлінгів на відновлення та енергобезпеку України

Не менше 26% ВВП в держбюджеті на 2027р буде передбачено на Сили оборони – рішення РНБО

Президентка ЄК оголосила про виплату Україні 1-го траншу EUR3,2 млрд з EUR90 млрд кредиту USL та наступних EUR6 млрд у найближчі дні

Україна очікує підписати на URC 2026 160 угод на понад 10 млрд євро – Свириденко

ОСТАННЄ

Швеція виділяє Україні понад $150 млн на підготовку енергетичного сектору до зими

Свириденко: На полях URC 2026 фіналізовано домовленості про створення Фонду підтримки транспорту України

АМКУ дозволив Креді Агріколь Банку придбати банк "Львів"

Доставка страв української кухні "Муза" запрацювала у Рівному

Компанія NovaSklo Trade стає дистриб'ютором архітектурного скла Pilkington в Україні

"Нафтогаз" на URC 2026 підписав угоду з EXIM Bank США на $300 млн для закупівлі американського обладнання для відновлення – Корецький

Україна підписала зі Світовим банком угоду на $3,39 млрд – Свириденко

Британія оголосила про виділення майже 290 млн фунтів стерлінгів на відновлення та енергобезпеку України

Не менше 26% ВВП в держбюджеті на 2027р буде передбачено на Сили оборони – рішення РНБО

Харків на URC 2026 отримає EUR47 млн для стійкості міста

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА