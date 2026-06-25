Рада МВФ найближчими тижнями розгляне питання про виділення Україні $690 млн

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) найближчими тижнями розгляне питання щодо завершення першого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України та виділення другого траншу близько $690 млн, повідомила речниця Фонду Джулія Козак.

"Очікується, що рада розгляне це питання у найближчі тижні", – сказала вона під час брифінгу в четвер.

За словами Козак, під час першого перегляду представники МВФ та українська влада погодили оновлений графік структурних реформ і коригувальні заходи для усунення останніх відхилень від програми.

Оновлений графік переважно стосується реформ у сферах державного управління, боротьби з корупцією та інституційних перетворень, а також ширших структурних заходів для підтримки ринкової економіки країни.

Подробиці реформ та оновленого графіка оприлюднять після рішення ради директорів і публікації звіту персоналу МВФ.

Як повідомлялося, 12 червня МВФ та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду програми EFF, хоча два структурні маяки за перший квартал 2026 було виконано із запізненням, а один не виконано. Водночас Україна виконала всі кількісні критерії та індикативні цілі на кінець березня.

Для продовження програми сторони погодили оновлений графік реформ, коригувальні заходи для усунення відхилень і додаткові зобов’язання у сфері економічної політики. Після схвалення перегляду радою директорів Україна зможе отримати другий транш, а загальний обсяг виплат за програмою збільшиться до $2,2 млрд.