Швеція виділяє Україні понад $150 млн на підготовку енергетичного сектору до зими

Уряд Швеції схвалив пакет допомоги для України на суму близько 1,5 млрд шведських крон ($154 млн) для підтримки енергетичного сектору країни у 2026 році, повідомив Кабінет Міністрів.

"Минулої зими Росія інтенсивно атакувала електромережу та електростанції України. Тепер Україні доведеться докласти значних зусиль для забезпечення енергопостачання на наступну зиму. Тому уряд Швеції схвалив новий пакет допомоги для України на суму близько 1,5 мільярда шведських крон для підтримки енергетичного сектору країни у 2026 році", – йдеться в пресрелізі Міністерства закордонних справ Швеції, опублікованому на сайті в четвер.

Очікується, що він сприятиме підготовці до зими шляхом ремонту, встановлення нових енергетичних потужностей, матеріальної підтримки та підвищення ядерної безпеки.

"Енергетичний сектор України є мішенню війни Росії. Неодноразові атаки Росії на електромережу та електростанції – це спроба підірвати стійкість України. Минула зима була особливо суворою, з масштабними атаками, які залишили мільйони людей без електроенергії, опалення та води. Щоб виконати необхідну підготовку до холодів, Україні потрібна додаткова підтримка вже зараз. Саме тому уряд Швеції схвалив додаткову підтримку енергетичного сектору України вже в червні", – заявив міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Доус.

Пакет підтримки на 2026 рік передбачає, зокрема, 1,37 млрд шведських крон ($140,7 млн) для Українського фонду підтримки енергетики, 100 млн шведських крон ($10,3 млн) для Шведського агентства цивільної оборони та стійкості (MCF) та 20 млн шведських крон ($2 млн) для Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

За рахунок цих коштів здійснюватимуться ремонт і встановлення нових енергоблоків, забезпечуватиметься підтримка персоналу і транспорту, а також здійснюватимуться закупівлі матеріалів і такого необхідного обладнання, як генератори та батареї. Підтримка МАГАТЕ допоможе підвищити ядерну безпеку й захист атомних електростанцій України, зазначає уряд Швеції.