Свириденко: На полях URC 2026 фіналізовано домовленості про створення Фонду підтримки транспорту України

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Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство закордонних справ Литви, Міністерство клімату Естонії та Міністерство сільських справ та інфраструктури Швеції підписали спільну декларацію про практичну підтримку та перші внески до Фонду підтримки транспорту України, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Фіналізували домовленості про створення Фонду підтримки транспорту України. Одне з його ключових завдань – відновлення інфраструктури та прискорення інтеграції України до транспортної мережі ЄС… Партнери оголосили про перші внески: Литва, Швеція та Норвегія – близько 1 млн євро кожна, Естонія – 100 тис. євро. Кошти будуть спрямовані на реалізацію пілотних проєктів, визначених Україною", – написала Свириденко в телеграм-каналі в четвер.

За її словами, Фонд фінансуватиме ремонт і утримання транспортної інфраструктури, закупівлю спеціалізованої техніки та обладнання, розвиток автомобільної, залізничної, портової, аеропортової та прикордонної інфраструктури, а також посилення експортних маршрутів.

"Україна визначатиме пріоритети та координуватиме реалізацію проєктів, а адміністрування Фонду здійснюватиме литовська Central Project Management Agency (CPVA), яка відповідатиме за проведення закупівель, реалізацію проєктів і забезпечення прозорого використання коштів", – розповіла прем’єр.