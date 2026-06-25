Інтерфакс-Україна
Економіка
18:27 25.06.2026

Свириденко: На полях URC 2026 фіналізовано домовленості про створення Фонду підтримки транспорту України

1 хв читати
Свириденко: На полях URC 2026 фіналізовано домовленості про створення Фонду підтримки транспорту України
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство закордонних справ Литви, Міністерство клімату Естонії та Міністерство сільських справ та інфраструктури Швеції підписали спільну декларацію про практичну підтримку та перші внески до Фонду підтримки транспорту України, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

"Фіналізували домовленості про створення Фонду підтримки транспорту України. Одне з його ключових завдань – відновлення інфраструктури та прискорення інтеграції України до транспортної мережі ЄС… Партнери оголосили про перші внески: Литва, Швеція та Норвегія – близько 1 млн євро кожна, Естонія – 100 тис. євро. Кошти будуть спрямовані на реалізацію пілотних проєктів, визначених Україною", – написала Свириденко в телеграм-каналі в четвер. 

За її словами, Фонд фінансуватиме ремонт і утримання транспортної інфраструктури, закупівлю спеціалізованої техніки та обладнання, розвиток автомобільної, залізничної, портової, аеропортової та прикордонної інфраструктури, а також посилення експортних маршрутів.

"Україна визначатиме пріоритети та координуватиме реалізацію проєктів, а адміністрування Фонду здійснюватиме литовська Central Project Management Agency (CPVA), яка відповідатиме за проведення закупівель, реалізацію проєктів і забезпечення прозорого використання коштів", – розповіла прем’єр.

Теги: #urc_2026 #фонд_підтримки_транспорту_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:43 25.06.2026
Міноборони цьогоріч закуповує значно більше озброєння у вітчизняних виробників – Сметанін

Міноборони цьогоріч закуповує значно більше озброєння у вітчизняних виробників – Сметанін

17:45 25.06.2026
Міністр культури Польщі: Культура є критичною інфраструктурою у відновленні України

Міністр культури Польщі: Культура є критичною інфраструктурою у відновленні України

17:43 25.06.2026
Кос сподівається на відкриття решти переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС 14 липня

Кос сподівається на відкриття решти переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС 14 липня

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" на URC 2026 підписав угоду з EXIM Bank США на $300 млн для закупівлі американського обладнання для відновлення – Корецький

Британія оголосила про виділення майже 290 млн фунтів стерлінгів на відновлення та енергобезпеку України

Не менше 26% ВВП в держбюджеті на 2027р буде передбачено на Сили оборони – рішення РНБО

Президентка ЄК оголосила про виплату Україні 1-го траншу EUR3,2 млрд з EUR90 млрд кредиту USL та наступних EUR6 млрд у найближчі дні

Україна очікує підписати на URC 2026 160 угод на понад 10 млрд євро – Свириденко

ОСТАННЄ

ФДМУ планує до кінця 2026р виставити на продаж ОПЗ, Миколаївський глиноземний, ТРЦ Ocean Plaza та інші пріоритетні активи – Наталуха на URC 2026

Європейський флагманський фонд для відбудови України залучив близько EUR260 млн

Рада МВФ найближчими тижнями розгляне питання про виділення Україні $690 млн

Швеція виділяє Україні понад $150 млн на підготовку енергетичного сектору до зими

АМКУ дозволив Креді Агріколь Банку придбати банк "Львів"

Доставка страв української кухні "Муза" запрацювала у Рівному

Компанія NovaSklo Trade стає дистриб'ютором архітектурного скла Pilkington в Україні

"Нафтогаз" на URC 2026 підписав угоду з EXIM Bank США на $300 млн для закупівлі американського обладнання для відновлення – Корецький

Україна підписала зі Світовим банком угоду на $3,39 млрд – Свириденко

Британія оголосила про виділення майже 290 млн фунтів стерлінгів на відновлення та енергобезпеку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА