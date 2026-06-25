Інтерфакс-Україна
Економіка
18:04 25.06.2026

Доставка страв української кухні "Муза" запрацювала у Рівному

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Доставка страв української кухні "Муза" запрацювала у Рівному

Ветеран і громадський діяч Олександр Будько (Терен) відкрив у Рівному франшизу сервісу доставки готових страв "Муза", співзасновником якого є шеф-кухар Євген Клопотенко, повідомила пресслужба Клопотенка.

"Ми довго відпрацьовували франчайзингову модель "Музи", перш ніж почати масштабувати її через партнерів. Для мене важливо, щоб люди, які відкривають франшизу, не просто інвестували в бізнес, а розділяли наші цінності. Олександр саме така людина", – коментує Євген Клопотенко.

За словами Терена, рішення відкрити франшизу було зумовлене бажанням впливати на гастрономічну культуру в рідному місті.

Сервіс доставки "Муза" Клопотенка спеціалізується на стравах української кухні ресторанної якості, розвивається за моделлю франшизи. Рівне стало третім містом після Києва та Львова. Нова локація працює за адресою: Рівне, вул. Соборна, 32. Замовити страви можна через Glovo та Bolt Food, а також оформити самовивіз

Наразі мережа налічує 17 активних локацій (16 dark kitchen та один офлайн-заклад у Києві) , виконує понад 10 тис. замовлень щомісяця.

Концепція "Муза" – ресторан вдома без готування. Усі страви створюються за авторськими рецептами Клопотенка. В меню представлено понад 30 позицій традиційної української кухні: борщ із копченою грушею, бограч, вареники, м’ясні та рибні січеники, котлета по-полтавськи, а також сніданки, десерти, фірмові узвари та морси. Цінова політика сервісу розрахована на щоденне споживання. Вартість перших страв стартує від 188 грн, основних – від 225 грн, випічки – від 145 грн.

У планах партнерів – запуск ексклюзивної лінійки "Муза від Терена", меню для якої розроблятиметься за безпосередньої участі Олександра, який за освітою харчовий технолог.

Окрім Рівного, серед пріоритетних міст для подальшого розвитку проєкту команда "Музи" розглядає Дніпро, Одесу, Черкаси та Вінницю.

Теги: #терен_клопотенко #муза #доставка #рівне

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