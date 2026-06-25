Інтерфакс-Україна
Економіка
18:09 25.06.2026

АМКУ дозволив Креді Агріколь Банку придбати банк "Львів"

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АМКУ дозволив Креді Агріколь Банку придбати банк "Львів"
Фото: АМКУ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив Креді Агріколь Банку набути контроль над банком "Львів".

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні в четвер за підсумками розгляду заяви банку від 13 травня 2026 року.

АМКУ також дозволив Креді Агріколь Банку та шістьом акціонерам банку "Львів", яким сукупно належить 99,972126% його акцій, виконати передбачені договором купівлі-продажу умови про заборону переманювання, найму та конкуренції.

Як повідомлялося, у березні 2026 року Креді Агріколь Банк підписав угоду про придбання до 100% акціонерного капіталу банку "Львів". Сума угоди не розголошувалася. Її завершення залежить також від отримання дозволу від Національного банку України.

Креді Агріколь Банкрозраховує використати регіональний досвід Банку Львів для розвитку сегмента малого та середнього бізнесу з фокусом на агросектор по всій Україні.

Об’єднання їхніх активів дало б змогу Креді Агріколь увійти до першої десятки банків України, витіснивши з неї ОТП Банк.

Креді Агріколь Банк засновано в 1993 році. Єдиним його акціонером є Credit Agricole S.A. (Франція).

За даними Нацбанку, на 1 травня 2026 року за розміром загальних активів банк посідав 11-те місце (135,98 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків України.

Найбільшим акціонером банку "Львів" на 1 січня цього року, згідно з інформацією на сайті Нацбанку, був responsAbility Participations – 41,151580%, в якому, зокрема, KfW Bankengruppe (Німеччина) належить 19,23%, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft – 14,4%, PKE-CPE Vorsorgestiftung Energie – 14,81%, Pensionskasse der F. Hoffmann-La Roche AG – 10,31%, Previs Vorsorge –7,20%, Providentia AG – 5,76% (всі п’ятеро – Швейцарія).

Крім того, великим акціонером банку через низку структур були ісландець Маргеір Петурсон – 27,937421%, нідерландський державний інвестфонд DGGF, який влітку 2024 року вклав в капітал EUR4,5 млн, – 20,492129%, а ще 10,390996% належало НЕФКО (Nordic Environment Finance Corporation).

Банк "Львів" на 1 травня 2026 року посідав 24-те місце за розміром загальних активів – 18,89 млрд грн.

Теги: #амку #львів #креді_агріколь

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