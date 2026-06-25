Інтерфакс-Україна
Економіка
17:36 25.06.2026

Компанія NovaSklo Trade стає дистриб'ютором архітектурного скла Pilkington в Україні

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Компанія NovaSklo Trade стає дистриб'ютором архітектурного скла Pilkington в Україні

Компанія NovaSklo Trade, проєкт українського інвестиційно-промислового холдингу EFI Group, уклала ексклюзивну дистриб’юторську угоду з провідним світовим виробником архітектурного скла NSG Group, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі EFI Group.

Згідно з угодою, яку підписано на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську (Польща) у четвер, NovaSklo Trade стає єдиним офіційним дистриб’ютором архітектурного скла Pilkington в Україні. У рамках співпраці компанія отримала ексклюзивні права на постачання та просування повного асортименту архітектурного скла Pilkington.

Продукція використовується для фасадного та панорамного скління, виробництва склопакетів преміум класу, а також реалізації сучасних архітектурних і конструктивних рішень у будівництві.

"Для нас особливо важливо відкривати українському ринку доступ до провідних світових технологій. Наступний етап співпраці з технічним партнером проєкту NovaSklo компанією NSG Group є ще одним кроком до розвитку сучасної скляної індустрії в Україні та зміцнення конкурентоспроможності будівельної галузі. Саме такі партнерства створюють фундамент для довгострокового індустріального розвитку країни", – зазначив засновник EFI Group Ігор Ліскі.

NovaSklo Trade спеціалізується на рішеннях для фасадного та панорамного скління, поєднуючи сучасну естетику з високими стандартами енергоефективності. Компанія забезпечуватиме прямі поставки продукції та технологічних рішень українським замовникам, працюючи у тісній взаємодії з архітекторами, девелоперами та переробниками скла. Узгоджена модель співпраці передбачає прямий доступ до виробника без додаткових посередників, що забезпечує конкурентне ціноутворення, прозору логістику та прогнозовані терміни поставок.

"Україна є стратегічно важливим ринком для NSG Group, особливо в контексті майбутньої відбудови країни. Вибір локального партнера є для нас важливим кроком, що дозволяє краще розуміти потреби ринку та забезпечувати довгостроковий розвиток бізнесу. Ми переконані, що ця угода відповідає найвищим стандартам співпраці та матиме значний вплив на розвиток галузі", – зазначив директор з маркетингу NSG Group в Європі Алдерлан Віталіно.

EFI Group – українська інвестиційна компанія, що реалізує системоутворюючі проєкти у стратегічних галузях економіки. Заснована у 2002 році, компанія розвиває підприємства у сферах охорони здоров’я та medtech, паперової та харчової промисловості, енергетики, постачання агропродукції та скляної промисловості.

Проєкт NovaSklo передбачає будівництво сучасного заводу з виробництва листового скла в Україні. NovaSklo Trade є комерційним напрямком проєкту та ексклюзивним дистриб’ютором архітектурного скла Pilkington в Україні. Компанія спеціалізується на постачанні високотехнологічного фасадного та панорамного скління для архітекторів, девелоперів і будівельних підрядників.

NSG Group (Nippon Sheet Glass Co., Ltd. та дочірні компанії, включно з Pilkington Technology Management Limited) – один із провідних світових виробників скла та скляних систем для архітектурного, автомобільного скла та креативних технологій. Група має операції по всьому світу та здійснює продажі більш ніж у 100 країнах.

Теги: #ліскі #novasklo #efi_group

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