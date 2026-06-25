"Нафтогаз" на URC 2026 підписав угоду з EXIM Bank США на $300 млн для закупівлі американського обладнання для відновлення – Корецький

Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page/

Група "Нафтогаз" в рамках проведення URC 2026 в Гданську (Польща) підписала угоду з EXIM Bank США, яка передбачає можливість залучення до $300 млн для закупівлі американського обладнання для відновлення зруйнованої Росією нафтогазової інфраструктури, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Ця угода є продовженням стратегічних домовленостей між Україною та США щодо підтримки українського енергетичного сектору та посилення його стійкості в умовах війни", – написав він у Facebook.

Як пояснив Корецький, наступний етап – практична робота з американськими компаніями над реалізацією фінансового механізму, який дозволить напряму кредитувати американських постачальників і підрядників для закупівлі обладнання компаніями Групи "Нафтогаз".

"Для нас це не лише доступ до додаткового фінансового ресурсу. Це також можливість залучати сучасні американські технології, обладнання та експертизу для відновлення й модернізації нашої енергетичної інфраструктури", – пояснив очільник НАК.

Він уточнив, що команда "Нафтогазу" готувала документ упродовж останніх шести місяців, а фінальну згоду щодо нього було досягнуто під час візиту прем’єр-міністерки Юлії Свириденко до США та переговорів з президентом EXIM Bank Джоном Йовановичем.

Корецький висловив подяку послу України в США Ользі Стефанішиній за роботу з американськими виробниками і очільнику американської делегації на URC 2026, заступнику державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левіну.

"Дякую Уряду України, команді US EXIM Bank, американським партнерам та команді Нафтогаз за цей спільний результат", – зазначив Корецький.

Як повідомлялося, Група "Нафтогаз" на URC 2026 домовилася з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) про співпрацю щодо можливостей залучення приватних інвестицій в Україну.

У межах партнерства IFC розглядатиме можливість надання технічної та консультаційної підтримки для підготовки потенційних інвестиційних проєктів в енергетичному секторі України. Також IFC може долучитися до консультацій щодо усунення ключових бар’єрів, які стримують участь міжнародних інвесторів.

Крім того, було підписано заяву про всебічне партнерство (The Statement of Comprehensive Partnership) між ЄБРР та НАК "Нафтогаз України". Вона визначає рамки для поглиблення співпраці, спрямованої на зміцнення енергетичної безпеки, стійкості та переходу України. Також заява, зокрема, зосереджена на забезпеченні надійного постачання газу в умовах постійного пошкодження інфраструктури, просуванні ринкових реформ та інтеграції з ЄС, покращенні корпоративного управління та фінансової стійкості "Нафтогазу".

Раніше в цей день глава Міненерго України Денис Шмигаль анонсував підписання на URC 2026 угоди на EUR300 млн між "Нафтогазом" та Експортно-імпортним банком США.