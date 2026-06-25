Інтерфакс-Україна
Економіка
17:03 25.06.2026

Україна підписала зі Світовим банком угоду на $3,39 млрд – Свириденко

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Україна підписала зі Світовим банком угоду на $3,39 млрд – Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що на полях Конференції з питань відновлення України (URC 2026) Міністерство фінансів України та Світовий банк уклали пакет домовленостей у межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO).

"Кошти буде спрямовано на підтримку макрофінансової стабільності України та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, угода передбачає: $1,04 млрд позики на політику розвитку, з яких $500 млн забезпеченj гарантією Великої Британії, ще $540 млн – гарантією Японії; $2,35 млрд – грантове фінансування Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

"Ці домовленості стали можливими завдяки великій роботі над реформами. Україна виконала умови програми, ухваливши 13 законів і 7 підзаконних актів. Це рішення у сферах публічних закупівель, факторингу, інтеграції енергоринку з ЄС, розвитку агросектору, ветеранського підприємництва, житлової політики, дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи моніторингу парникових газів", – розповіла прем’єр.

Крім того, окремо з президентом Світового банку Аджаєм Бангою обговорено наступний етап партнерства, зокрема, роботу над концепцією "Економіки майбутнього" – довгостроковою стратегією, яка має визначити, якою буде українська економіка після завершення війни. 

"Серед пріоритетів також – сучасна житлова політика. Масштабування доступної іпотеки та створення умов, щоб мільйони українців могли придбати власне житло, є одним із ключових елементів повернення людей додому. Окрему увагу приділили приватизації. Ми поділяємо підхід, що вона має бути поетапною, прозорою та максимально вигідною для держави, залучаючи стратегічних інвесторів і збільшуючи вартість українських активів, а не продаючи їх поспіхом", – написала Свириденко.

Теги: #світовий_банк #угода

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