Британія оголосила про виділення майже 290 млн фунтів стерлінгів на відновлення та енергобезпеку України

Фото: ua.depositphotos.com

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер оголосила про новий пакет допомоги вартістю майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки відновлення та енергетичної безпеки України.

Як повідомляє британський уряд, про це вона повідомила під час своєї участі у Конференції з питань відновлення України в Гданську, Польща.

Зазначається, що оголошений пакет допоможе зміцнити енергетичну безпеку України шляхом підписання угоди на суму 210 мільйонів фунтів стерлінгів з британською компанією Urenco щодо постачання ядерного палива національній енергетичній компанії України "Енергоатом", щоб допомогти Україні протистояти російським атакам на критично важливу енергетичну інфраструктуру та забезпечити безперебійну роботу. Угода також сприятиме розвитку британської економіки, оскільки Urenco працевлаштовує понад 650 осіб у Великій Британії, а її Честерський майданчик підтримує понад 4500 робочих місць по всій Великій Британії в ширшому ланцюжку поставок.

Фінансування також підтримає нові схеми модернізації системи правосуддя України, допоможе побудувати системи, які притягнуть до відповідальності винних у воєнних злочинах, пришвидшать судові процеси та боротьбу з корупцією для підвищення справедливості та прозорості.

"Справедливий і міцний мир є невідкладним і не підлягає обговоренню. Але Україні потрібна довгострокова підтримка як для подолання конфлікту, так і для відбудови в майбутньому. Саме тому на цьогорічній Конференції з відновлення України ми оголошуємо про багатомільйонний пакет допомоги для енергозабезпечення будинків та критично важливої інфраструктури України, підтримки її бізнесу та сприяння покращенню освіти та правосуддя", – заявила Купер.

Британська міжнародна інвестиційна компанія також надасть до 65 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлювану енергетику та банківський сектор в Україні разом з Європейським банком реконструкції та розвитку. Нові інвестиції передбачають будівництво двох нових вітрових електростанцій та надання вкрай необхідної підтримки українському бізнесу через Львівський банк.

Британські компанії відіграватимуть життєво важливу роль у проєктах реконструкції по всій Україні, включаючи майбутню модернізацію аеропорту Львів, а також шкіл у Вінницькій області, в рамках Програми розвитку проєктів, яка має отримати додаткове фінансування від Великої Британії у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів.

Розподіл фінансування двосторонньої допомоги, оголошений сьогодні, включає:

До 13 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку наміру British International Investment взяти участь у Флагманському фонді ЄС;

До 12 мільйонів фунтів стерлінгів на нову програму управління, включаючи:

До 2,4 мільйона фунтів стерлінгів на Антикорупційну ініціативу ЄС (EUACI); та

1 мільйон фунтів стерлінгів на підтримку судової реформи;

До 763 000 фунтів стерлінгів для продовження підтримки Офісу зеленого переходу в Україні.

Поряд із двостороннім розподілом коштів, Велика Британія оголосить про низку заходів для підтримки довгострокового економічного зростання України. До них належать:

Нові інвестиції Британської міжнародної інвестиційної організації на суму до 65 мільйонів фунтів стерлінгів з використанням існуючого фінансування ОДА Великої Британії для співфінансування проектів, що розширять кредитування малих та середніх підприємств через Банк Львова та підтримають будівництво двох нових вітрових електростанцій;

До 200 000 фунтів стерлінгів для розширення підтримки критично важливого мінерального сектору України завдяки експертизі Британської геологічної служби для покращення геологічних даних, посилення стандартів та залучення інвестицій;

До 1 мільйона фунтів стерлінгів на другий рік Програми розвитку проєктів, що допоможе британським компаніям брати участь у ранньому плануванні проектів реконструкції по всій Україні. Це базується на успішних проектах першого етапу, включаючи техніко-економічні обґрунтування майбутнього розширення аеропорту Львів та модернізації шкіл у Вінницькій області; та

Новий Меморандум про взаєморозуміння між Британським агентством експортного фінансування та українським експортно-кредитним агентством з метою зміцнення інституційного потенціалу, обміну досвідом та підтримки зростання приватного сектору та експорту України.