Не менше 26% ВВП в держбюджеті на 2027р буде передбачено на Сили оборони – рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про пропозиції до Бюджетної декларації на 2027-2029 рр., згідно з якими видатки на фінансування сектору безпеки і оборони України в державному бюджеті на 2027 рік становитиме не менше 26% запланованого обсягу валового внутрішнього продукту.

Відповідний указ №528/2026 від 25 червня про введення в дію рішення РНБО від 19 травня опубліковано на сайті глави держави та набирає чинності з дня його опублікування.

"Кабінету міністрів України визначити у 2027, 2028, 2029 роках основним пріоритетом Державного бюджету України фінансування за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України, зокрема передбачити на 2027 рік видатки на фінансування сектору безпеки і оборони України в обсязі не менше 26% запланованого обсягу валового внутрішнього продукту з урахуванням встановлених вимог щодо мінімального обсягу фінансування сил оборони України", – йдеться в тексті рішення РНБО.

Крім того, під час підготовки проєктів законів про державний бюджет України на 2027-2029 рр. уряд має передбачити можливість збільшення обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства.

Кабмін у 2027-2029 рр. також має вжити заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України за напрямами: забезпечення необхідних спроможностей сил оборони України щодо стримування та відсічі збройної агресії проти України; забезпечення виконання заходів із закупівлі, розробки, підготовки і масштабування виробництва високотехнологічного озброєння та військової техніки; посилення системи протиповітряної оборони держави; забезпечення належного захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Крім того, першочергове фінансування передбачено за напрямками посилення розвідувальних та контррозвідувальних спроможностей; активізації антитерористичних заходів та боротьби з диверсійно-підривною діяльністю; розвитку національної системи кібербезпеки та розбудови спроможностей кібероборони України; посилення протидії гібридним загрозам та інформаційної безпеки держави; зміцнення органів правопорядку та інтегрованого управління кордонами; забезпечення розвитку територіальної оборони та підготовки громадян України до національного спротиву.

"Ужити у 2027-2029 роках заходів щодо збереження кадрового потенціалу, зокрема військовослужбовців із бойовим досвідом, забезпечення стимулюючих умов для продовження військової служби за контрактом", – йдеться в рішення РНБО.

Також Кабмін має забезпечити у 2027-29 рр. своєчасне та повне фінансування органів безпеки та оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців та поліцейських, а також виплату одноразової грошової допомоги в разі їх загибелі чи смерті внаслідок поранення.

Крім того, уряд має продовжити у 2027-29 рр. вживати заходів щодо залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги Україні, ужити заходів щодо надання державної фінансової підтримки суб’єктам господарювання у сфері оборонно-промислового комплексу, зокрема тим, які зазнали пошкоджень у результаті бойових дій чи обстрілів, а також опрацювати питання щодо вдосконалення механізму фінансування підготовки громадян України до національного спротиву.