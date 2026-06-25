Харків на URC 2026 отримає EUR47 млн для стійкості міста

Напередодні Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську (Польща) в середу Харків отримав допомогу в EUR47 млн для стійкості міста, повідомив його мер Ігор Терехов.

"EUR15 млн кредиту ЄБРР – на екстрену підтримку ліквідності Харкова. Ще EUR32 млн – на модернізацію системи теплопостачання, з них EUR15 млн кредиту ЄБРР та EUR17 млн безповоротного гранту від Європейського Союзу. Для Харкова перед опалювальним сезоном, як ви розумієте, це один із ключових напрямів роботи", – повідомив він у телеграм.

Крім того, оновлено меморандум із ЮНІСЕФ. Співпраця охоплює безпечну освіту, охорону здоров’я, соціальну політику, захист дітей, підтримку підлітків і молоді та, знову ж таки, критичної інфраструктури.

Терехов нагадав, що третій рік поспіль Харків проводить власний сайд-івент на майданчику URC.

"Для нас це спосіб винести досвід усіх прифронтових міст на міжнародний рівень і працювати з партнерами предметно: не навколо окремих запитів, а навколо системної моделі подальшого відновлення. З чіткими пріоритетами, готовими проєктами, фінансовою логікою і відповідальністю за виконання. Харків давно став столицею незламності. Але незламність – це не гасла, це здатність нашого міста жити і працювати навіть після важких ворожих ударів й одночасно планувати нашу майбутню економіку", – написав він.