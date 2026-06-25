Нідерланди нададуть Україні EUR178 млн та декомісовані газові турбіни для підготовки до зими – Шмигаль

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Нідерланди нададуть Україні EUR178 млн для підготовки до зими та розвитку розподіленої генерації, а також готуються вже восени передати країні декомісовані газові турбіни.

Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль після підписання Дорожньої карти співпраці між Україною та Нідерландами в енергетичній сфері з міністром зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Шурдом Шурдсмою на полях URC 2026 у Ґданську.

"Ідеться насамперед про координацію дій для підготовки України до опалювального сезону 2026/2027 років, зокрема щодо пошуку та прискореної закупівлі критично важливого обладнання", – написав він у телеграм-каналі в четвер.

За словами Шмигаля, сторони спільно працюватимуть над оцінкою та залученням устаткування з виведених з експлуатації електростанцій Нідерландів для формування резервів та відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів в Україні.

Окремий вектор співпраці – розвиток розподіленої генерації, залучення нідерландських технологій і приватного сектору для реалізації відповідних проєктів.

"Ми вже передали партнерам перелік пріоритетних потреб й розраховуємо на постачання когенераційних установок та іншого обладнання для посилення стійкості енергосистеми", – повідомив перший віцепрем’єр.

Наразі загальний внесок Нідерландів до Фонду підтримки енергетики України вже перевищує EUR100 млн.