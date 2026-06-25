Інтерфакс-Україна
Економіка
16:35 25.06.2026

Секретаріат Енергоспівтовариства має на меті знизити ризики для проєктів розподіленої генерації в Україні – Лорковскі

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Секретаріат Енергоспівтовариства має на меті знизити ризики для проєктів розподіленої генерації в Україні – Лорковскі
Фото: Дмитро Кошовий

Секретаріат Енергетичного співтовариства (ЕС) готується до початкової пілотної фази схеми зниження ризиків для інвестиційних проєктів у сфері нової розподіленої генерації в Україні, повідомив директор Секретаріату ЕС Артур Лорковскі на Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську (Польща) в четвер.

"Мета цієї схеми полягає, з одного боку, у наданні фінансових гарантій від перших збитків переможцям українських тендерів (на будівництво нової розподіленої генерації – ІФ-У)", – сказав він.

За словами Лорковскі, наразі СЕС наполегливо співпрацює з фінансовими установами в Україні, а також планує в рамках зазначеної схеми забезпечити фізичний захист нових інвесторів, щоб обмежити капітальні витрати для тих, хто хоче інвестувати в об’єкти нового покоління.

Він зазначив, що тільки-но фінансування буде підтверджено, відразу буде оголошено та розпочато процес громадських консультацій для відбору пілотних проєктів із числа проєктів допоміжних послуг, які вже було відібрано в рамках спеціальних довгострокових аукціонів.

Однак, як пояснив Лорковскі, таких обсягів проєктів нової розподіленої генерації, відібраних в ході першого етапу конкурсу поки недостатньо, і СЕС усвідомлює реальні потреби, що є в Україні, зокрема в регіонах, що постраждали від війни та мають дефіцит електроенергії.

"Саме тому ми відзначаємо той факт, що уряд України вже відкрив ще один аукціон на 1,3 ГВт. І якщо дозволять наявні кошти, ми хотіли б поширити цю схему також і на цей аукціон", – наголосив директор Секретаріату ЕС.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України у червні 2026 року розширив обсяг будівництва нової генерації за другим етапом конкурсу з 1322 МВт до 1505 МВт, збільшивши на 183 МВт квоту для Дніпропетровської області.

НЕК "Укренерго" вказала, що другий етап конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності має на меті подолання чи зменшення рівня енергодефіциту в регіонах, де енергетична інфраструктура найбільше постраждала від російських обстрілів. В НЕК зазначили, що для кожного з регіонів визначена конкретна частка обсягу нової генерації.

"Укренерго" серед іншого, звернуло увагу, що мінімальний термін експлуатації кожного енергооб’єкта має складати не менше 20 років або 100 000 годин роботи, а нові енергоустановки мають відповідати технічним вимогам, що мають спростити балансування ОЕС України.

Як повідомлялося, сумарна потужність прогарантованих бізнесом проєктів у результаті першого етапу конкурсу, який завершився наприкінці минулого року, становить 78,1 МВт. Для другого етапу були оновлені правила. Зокрема, кожен об’єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт та обов’язково бути оснащеним другим рівнем захисту. Переможець також бере на себе зобов’язання побудувати потрібну потужність у чітко визначені терміни. Переможцям надаватиметься підтримка за механізмом ринкової премії у випадках, коли ціна електроенергії в години ранкових та вечірніх пікових навантажень буде нижчою за визначену на конкурсі вартість – до 27,92 євроцента за 1 кВт*год.

Уряд очікує, що весь запланований для другого етапу конкурсу обсяг потужностей буде введено в експлуатацію до кінця 2027 року.

Теги: #urc_2026 #лорковскі

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