ДТЕК, SCM та Octopus Energy на URC 2026 створили СП для розвитку СЕС+BESS на дахах обсягом EUR100 млн

Енергохолдинг "ДТЕК", SCM та Octopus Energy створюють спільне підприємство для фінансування в Україні проєкту RISE вартістю EUR100 млн з будівництва сонячних станцій з накопичувачами енергії (ВESS) на дахах будівель, повідомила директор з корпоративних зв’язків SCM Наталія Ємченко за підсумками URC 2026, що проходить в Гданську (Польща).

"Перший важливий результат для наших підприємств на URC 2026. ДТЕК, енергетичний бізнес SCM та Octopus Energy, найбільший постачальник енергії у Великій Британії, створюють спільне підприємство для підтримки фінансування проекту RISE. Це ініціатива вартістю EUR100 млн щодо розгортання сонячних батарей та акумуляторів на дахах по всій Україні", – написала Ємченко в Linkedin.

За її словами, проєкт розроблено для підприємств та організацій державного сектору, яким необхідно виробляти та зберігати власну електроенергію на місці, оскільки Росія продовжує атакувати великомасштабну енергетичну інфраструктуру.

Ємченко уточнила, що установки використовуватимуть систему керування акумуляторами Kraken від Octopus Energy.

Вона додала, що продукт вже запущено через роздрібну компанію ДТЕК YASNO.