Інтерфакс-Україна
Економіка
16:15 25.06.2026

Україна хоче до 2035р повернути 54 ГВт генерації, які мала до початку агресії РФ у 2014р, – Шмигаль

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Україна хоче до 2035р повернути 54 ГВт генерації, які мала до початку агресії РФ у 2014р, – Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 ГВт генеруючої потужності – її рівня до початку агресії РФ у 2014 році, повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Нашим головним пріоритетом і фокусом є розвиток генеруючих потужностей. Без достатньої генерації не може бути економічного відновлення. Жодного промислового зростання, ні масштабної реконструкції, ні довгострокової енергобезпеки. Тож наша стратегічна амбіція – повернутися до 54 ГВт встановленої потужності", – сказав Шмигаль під час енергетичного форуму в рамках URC 2026 в Гданську (Польща), передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

Він наголосив, що це рівень, який Україна мала до початку російської агресії у 2014 році.

За словами міністра, 50% цієї потужності має складати атомна генерація, 30% – відновлювана енергетика, 20% – газова генерація.

Теги: #urc_2026 #генерація #шмигаль

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