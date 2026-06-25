Інтерфакс-Україна
Економіка
15:24 25.06.2026

ЄБРР на URC 2026 планує підписати угоду про EUR50 млн кредиту ОККО на ВЕС 189 МВт

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ЄБРР на URC 2026 планує підписати угоду про EUR50 млн кредиту ОККО на ВЕС 189 МВт
Фото: Дмитро Кошовий

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) на URC 2026 планує підписати угоду про надання до EUR50 млн довгострокового кредиту компаніям ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" і ТОВ "Волинь Вест Вінд-3" (Волинська обл.) для розробки та будівництва ВЕС 189 МВт в Україні.

"Загальний обсяг боргового фінансування становить EUR191,3 млн, які надає консорціум із п’яти міжнародних фінансових установ розвитку: IFC, ЄБРР (до EUR50 млн), BSTDB, BI Ukraine Limited та Swedfund International AB", – йдеться в описі проєкту в орієнтовному плані дій ЄБРР на URC 2026 на четвер.

Зазначається, що проєкт отримає гарантію та кошти на технічну допомогу в межах програми Ukraine Investment Framework Hi-Bar Європейського Союзу.

Сам кредит буде спрямовано на фінансування закупівлі вітрових турбін, будівництва інфраструктури електростанції, цивільних та електротехнічних робіт, а також супутньої інфраструктури.

Вказується, що позичальники перебувають під контролем VI.AN Holding, що входить до складу OKKO Group AG.

Як повідомлялося, кількома днями раніше ЄБРР затвердив рішення про надання до EUR50 млн довгострокового кредиту компаніям ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" та ТОВ "Волинь Вест Вінд-3" на ВЕС 189 МВт, а IFC – про надання EUR42 кредиту цим компаніям.

OKKO Group об’єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов. 

Теги: #urc_2026 #єбрр #окко

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