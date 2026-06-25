Мережа Novus відкриває перші магазини у Львові та Івано-Франківську

Мережа супермаркетів Novus отримала від Антимонопольного комітету України (АМКУ) дозвіл на оренду активів групи "Євротек", яка нещодавно повідомила про закриття своїх мереж супермаркетів, та планує відкрити на їх місці свої перші магазини у Львові та Івано-Франківську, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі продуктового ритейлера.

Уточнюється, що АМКУ на засіданні у четвер надав дозвіл ТОВ "Новус Україна" на набуття в оренду трьох активів АТ "ЗНВКІФ "Євротек Інвест", який закрив свої продуктові мережі.

Для Novus це перший вихід на ринок Львова та Івано-Франківська, а також новий етап розвитку мережі в західних областях України. У Львові Novus планує відкриття у серпні (вул. Зелена, 147 та просп. Червоної Калини, 60), в Івано-Франківську – у вересні (вул. Миколайчука, 2).

"Західний регіон, зокрема Львів та Івано-Франківськ, є для нас стратегічно важливими напрямами. Львів сьогодні – один із ключових споживчих центрів та найбільш конкурентних ринків країни, а Івано-Франківськ демонструє стрімкий розвиток і високий попит на якісний рітейл. Ми хочемо, щоб жителі обох міст познайомилися з Novus не просто як із новим супермаркетом, а як з місцем комфортних покупок, де поєднуються європейський сервіс, широкий асортимент та сучасний клієнтський досвід", – зазначають у компанії.

Для максимального комфорту та швидкості обслуговування у нових магазинах оптимізували касові зони відповідно до масштабу об’єктів. Так, у супермаркеті на вул. Зеленій, 147 (загальна площа – понад 3 тис кв.м, торгова – 1761 кв. м) працюватимуть шість лінійних кас, вісім кас самообслуговування (КСО) та одна інфо-каса з двома робочими місцями. Швидкий розрахунок у магазині на просп. Червоної Калини, 60 (загальна площа – 2 376 кв. м, торгова – 1,5 тис. кв. м) забезпечать п’ять лінійних кас, вісім КСО та одна інфо-каса, яка теж поєднує в собі дві каси.

У Івано-Франківську на вул. Миколайчука, 2 (загальна площа – 3106 кв.м, торгова – 1 971 кв. м) швидкість сервісу гарантуватимуть вісім інійних кас, одна інфо-каса (на два робочі місця), а також вісім кас самообслуговування, які для зручності розділили за типом оплати: дві для готівкового розрахунку, шість – для безготівкового.

Як повідомлялось, група компаній "Євротек" закрила свої продуктові мережі "Фреш", "Арсен", "Союз" і "Квартал". Зокрема, мережа "Арсен" була представлена у Львові, Івано-Франківській та Рівненській областях, в цілому вісім супермаркетів. У травні АМКУ дозволив ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо" та входить до групи компаній Fozzy Group, придбати п’ять з них, про дати відкриття ще не повідомлялося.

Novus – мережа супермаркетів зі 100% литовським капіталом, що працює з 2008 року та розвивається компанією BT Invest (Литва). Станом на кінець червня 2026 компанія налічує 173 об’єкти і представлена у Києві, Київській області та низці інших регіонів України. Засновником та бенефіціаром групи є литовський підприємець Раймондас Туменас. Компанія розвиває мережу супермаркетів, а також магазини формату "біля дому" Мі Маркет.

За підсумками 2025 року мережа входить до числа найбільших продовольчих ритейлерів України. Її виторг за підсумками року становив 34,69 млрд грн, що на 19,55% більше, ніж 2024 році.