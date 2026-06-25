"Нафтогаз" на URC 2026 домовився про співпрацю з IFC – Корецький

Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page/

Група "Нафтогаз" домовилася з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) про співпрацю щодо можливостей залучення приватних інвестицій в Україну, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький у Facebook.

Він зазначив, що це перший документ компанії, підписаний на Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську.

"В межах партнерства IFC розглядатиме можливість надання технічної та консультаційної підтримки для підготовки потенційних інвестиційних проєктів в енергетичному секторі України. Також IFC може долучитися до консультацій щодо усунення ключових бар’єрів, які стримують участь міжнародних інвесторів", – написав Корецький.

Крім того, як зазначалося в анонсах ЄБРР на четвер, була підписана заява про всебічне партнерство (The Statement of Comprehensive Partnership) між ЄБРР та НАК "Нафтогаз України". Вона визначає рамки для поглиблення співпраці, спрямованої на зміцнення енергетичної безпеки, стійкості та переходу України. Також заява, зокрема, зосереджена на забезпеченні надійного постачання газу в умовах постійного пошкодження інфраструктури, просуванні ринкових реформ та інтеграції з ЄС, покращенні корпоративного управління та фінансової стійкості "Нафтогазу".

Як повідомлялося, глава Міненерго України Денис Шмигаль також анонсував підписання на URC 2026 угоди на EUR300 млн між "Нафтогазом" та Експортно-імпортним банком США.