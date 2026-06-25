Інтерфакс-Україна
Економіка
14:10 25.06.2026

На URC 2026 планується підписати 28 угод на понад EUR1 млрд, а також угоду для "Нафтогазу" на EUR300 млн та "Укренерго" на EUR90 млн – Шмигаль

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На URC 2026 планується підписати 28 угод на понад EUR1 млрд, а також угоду для "Нафтогазу" на EUR300 млн та "Укренерго" на EUR90 млн – Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

На Конференції з питань відновлення України (URC 2026) планується підписання українськими приватними та державними компаніями 28 угод на суму EUR1 млрд.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він також зазначив, що НАК "Нафnогаз України" планує підписати угоду на EUR300 млн з Експортно-імпортним банком США та "Укренерго" – на EUR90 млн з Європейським банком реконструкції та розвитку.

В орієнтовному плані дій від ЄБРР на URC 2026 на четвер зазначалося, що передбачається надання кредиту EUR90 млн НЕК "Укренерго" під державні гарантії для підтримки стійкості компанії, а саме відновлення окремих підстанцій в Україні.

Крім того, ЄБРР планує реалізувати два проєкти технічної допомоги. Один передбачає підтримку "Укренерго" в оцінці корупційних ризиків шляхом проведення комплексної діагностики чинних механізмів контролю та систем забезпечення доброчесності в ключових напрямах діяльності. В рамках проєкту буде проаналізовано наявні запобіжники корупції, визначені основні вразливі місця та пріоритетні зони ризику для подальшого аналізу, а також створено основи для посилення внутрішнього контролю, вдосконалення корпоративного управління в компанії та планування майбутніх аудитів і донорських програм.

Інший проєкт – про підтримку процесу добору керівного складу "Укренерго" для посилення, відповідно до пріоритетів реформи корпоративного управління, системи найму топменеджменту, зокрема на керівні посади у сфері експлуатації мереж, ринкової та комерційної діяльності, а також управління персоналом.

Теги: #urc_2026 #шмигаль #угоди

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