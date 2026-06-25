Інтерфакс-Україна
Економіка
13:57 25.06.2026

MIGA та DFC запроваджують схему страхування ризиків проєктів фонду URIF та інших проєктів в Україні

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MIGA та DFC запроваджують схему страхування ризиків проєктів фонду URIF та інших проєктів в Україні
Фото: Дмитро Кошовий

Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) з Групи Світового банку та американська корпорація з міжнародного розвитку DFC підписали у Гданську у четвер на полях URC2026 угоду про співпрацю щодо створення механізму URIF-PRI страхування ризиків проєктів в Україні, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ідея дуже проста. Щоб Україна відбудувалася, знадобляться кошти приватного сектору, оскільки лише в державному секторі не може бути достатньо активів чи грошей. Єдиний спосіб, яким приватний сектор зможе залучити – це правильні механізми зниження ризиків", – прокоментував угоду президент Світового банку Аджай Банга.

За його словами, спільними зусиллями DFC та MIGA вдасться зменшити ризики інвестування в Україну.

Міністр економіки, екології та сільського господарства України Олексій Соболев уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться не тільки про проєкти Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови URIF, створеного з участю DFC, але й про інші проєкти в Україні.

За його словами, до цього було всього кілька випадків страхування MIGA конкретних українських проєктів напряму або через банки, а новий механізм дозволить збільшити число реципієнтів.

Теги: #urc_2026 #miga #urif #страхування #dfc

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