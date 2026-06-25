Ощадбанк і ЄБРР уклали угоду про розподіл кредитних ризиків до EUR510 млн

Ощадбанк та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську підписали угоду про запуск програми розподілу кредитних ризиків із першим траншем EUR150 млн і можливістю поетапного збільшення загального ліміту до EUR510 млн, повідомив держбанк у четвер.

Перший транш буде спрямовано на кредитування корпоративного сектору, малого та середнього бізнесу (МСБ), а подальше збільшення ліміту здійснюватиметься за рішенням ЄБРР.

"Для Ощадбанку це найбільший інструмент розподілу ризиків, реалізований спільно з ЄБРР за всю історію нашого партнерства", – зазначив голова правління банку Юрій Каціон.

ЄБРР братиме на себе частину ризику за кредитами, які Ощадбанк включатиме до портфеля програми, що дасть змогу збільшити обсяги фінансування та зменшити вимоги до забезпечення позичальників.

Максимальна сума кредиту для мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) становитиме EUR5 млн, для великого корпоративного бізнесу – EUR10 млн. ЄБРР покриватиме від 10% до 70% ризику за кредитами першої категорії та від 10% до 50% – другої.

Програма вперше у співпраці Ощадбанку та ЄБРР включатиме механізм Підвищення безпеки підприємств (Enterprise Security Enhancement, ESE) за підтримки Європейського Союзу (ЄС) та донорів Спеціального фонду реагування на кризові ситуації ЄБРР.

Механізм поширюватиметься на підприємства з кількістю працівників до 500 осіб і річною виручкою до EUR75 млн. У разі пошкодження активів позичальника внаслідок бойових дій ЄБРР компенсуватиме Ощадбанку частину втрат, після чого банк зменшуватиме заборгованість клієнта на відповідну суму. Загальний ліміт списання заборгованості становитиме EUR2,4 млн.

Програма також передбачає технічну допомогу та гранти за підтримки ЄС у межах кредитної лінії EU4Business-EBRD. Клієнти сегмента ММСБ, які відповідатимуть її критеріям, зможуть отримати гранти у розмірі 10-20% вартості проєкту або суми кредиту.

Для ветеранів війни, членів їхніх родин і підприємств, які безпосередньо постраждали від руйнувань, грантова підтримка може становити до 30% вартості проєкту, але не більше EUR300 тис.

Строк покриття ризику становитиме до восьми років для інвестиційних кредитів ММСБ, до п’яти років – для інвестиційних кредитів великого бізнесу та МСБ із грантовою складовою, до трьох років – для фінансування обігового капіталу.

За даними Нацбанку, станом на 1 травня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 534,47 млрд грн посідав друге місце серед 58 банків країни.