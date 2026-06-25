Prostor відкликає листи про закриття мережі – УРТЦ

Мережа магазинів Prostor відкликає листи про припинення роботи з 1 липня, які тижнем раніше розіслала усім партнерам та орендодавцям, повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

Уточнюється, що про це УРТЦ повідомило анонімне джерело на ринку. За словами співрозмовника, знайомого з ситуацією, мережа заявила, що продовжить роботу, відповідні офіційні листи партнери почнуть отримувати найближчим часом.

Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що ритейлер нібито припиняє роботу. Орендодавці мережі почали отримувати повідомлення з датами закриття магазинів, яке мало початися з 1 липня і тривати близько року. Причини такого рішення не розголошувалися, а мережа назвала повідомлення про закриття передчасними.