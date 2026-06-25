Інтерфакс-Україна
Економіка
12:20 25.06.2026

Рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні у квітні зріс до 19,8% – дослідження Kantar

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Рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні у квітні зріс до 19,8% – дослідження Kantar

Загальний рівень торгівлі нелегальною тютюновою продукцією в Україні у квітні 2026 року зріс до 19,8% з 17,6% на початку року, свідчать результати другої хвилі проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", який проводить компанія Kantar Ukraine на замовлення провідних виробників галузі.

Згідно з оприлюдненими на її сайті даними, майже кожна п’ята пачка сигарет на українському ринку є нелегальною. Аналітики підрахували, що за такого рівня тіньового ринку річні втрати державного бюджету через несплату податків становлять 33,3 млрд грн.

"Основним фактором зростання стало збільшення обсягів контрафактної продукції, зокрема сигарет із підробленими акцизними марками. Водночас рівень продукції, маркованої Duty Free або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні, залишається стабільним від початку року, хоча й перевищує показники 2025 року", – зазначається у дослідженні.

Згідно з його результатами, 38% від загального обсягу контрафакту становлять сигарети локальних виробників із підробленими акцизними марками. Основним виробником такої продукції, відповідно до маркування на упаковці, залишається Marshall Finest Tobacco (United Tobacco)/VK Tobacco FZE.

У сегменті продукції, маркованої Duty Free або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні, 55% сигарет вироблені Винниківською тютюновою фабрикою, ще 44% – Marshall Finest Tobacco.

Географічно 68% усього обсягу нелегальної тютюнової продукції зосереджено у семи регіонах України: Дніпропетровській (18%), Одеській (11%), Харківській (10%), Кіровоградській (8%), Львівській (8%), Хмельницькій (7%) областях та Києві з Київською областю (6%).

"Тютюнова тінь знову зросла(((. До уваги оновленого БЕБ", – прокоментував ці результати глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За даними дослідження, попри певне скорочення продажів нелегальних сигарет через кіоски, саме кіоски та магазини залишаються основними каналами збуту, через які реалізується близько двох третин нелегальної тютюнової продукції.

Проєкт "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні" компанія Kantar Ukraine реалізує на постійній основі. Дослідження базується на зборі та аналізі порожніх пачок сигарет, а також інтерв’ю з курцями для визначення каналів надходження та походження нелегального товару на внутрішньому ринку.

Теги: #тютюнові_вироби #kantar

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