Інтерфакс-Україна
Економіка
12:12 25.06.2026

Американсько-український інвестфонд відбудови URIF оголосить нові проєкти на URC 2026

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Американсько-український інвестфонд відбудови URIF оголосить нові проєкти на URC 2026
Фото: https://www.facebook.com/oleksii.sobolev/

Управлінська рада Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови URIF у Гданську напередодні Конференції з відновлення України URC 2026 провела четверте засідання та оголосить у четвер про нові проєкти, повідомив міністр економіки, екології та сільського господарства України Олексій Соболев агентству "Інтерфакс-Україна".

В дописі на Facebook він також зазначив, що рада фонду проголосували за залучення зовнішніх аудиторів для щорічного його обліковування.

Соболев також повідомив, що перед офіційним відкриттям URC 2026 були проведені ще інші зустрічі з партнерами з представниками США, які цього року мають найбільшу урядову делегацію за всі часи URC.

За словами міністра, досягнута домовленість про відкриття партнерського офісу Ukraine Invest в США: підписано мемо з рамках заходу USUBC з американським бізнесом, що відкриє додаткові двері українським компаніям до американського капіталу

"Поглиблюємо стратегічну співпрацю з американською ядерноенергетичною компанією Westinghouse – на горизонті нові інвестиції в Енергоатом, залучення експортно-імпортної агенції США EXIM BANK та нові проєкти по локалізації виробництва ядерного обладнання. Також окреслили перспективи локалізації виробництва вертольотів в Україні з американською компанією Bell Helicopters", – додав Соболев.

Як повідомлялося, Американсько-український інвестиційний фонд відбудови URIF було засновано міжурядовою угодою у травні 2025 року. Початковий капітал фонду становить $150 млн, сформований у рівних частках ($75 млн) внесками України та американської корпорації DFC. У перші роки діяльності фонд надаватиме пріоритет інвестиціям у капітал та квазікапітальним інструментам.

URIF раніше визначив метою на 2026 рік підписання щонайменше трьох інвестиційних угод. Пріоритетними секторами для фінансування є критичні мінерали, енергетика, ІКТ, транспорт, логістика та новітні технології.

Управлінська рада URIF 25 березня 2026 року затвердила першу інвестицію в українську технологічну компанію Sine Engineering, що працює у сфері зв’язку та навігації.

Інвестиційним радником фонду виступає компанія Alvarez & Marsal, яка здійснює технічний і фінансовий due diligence. Остаточні рішення щодо фінансування ухвалює спільна управлінська рада.

Теги: #urc_2026 #urif #соболев

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