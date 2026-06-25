Президентка ЄК оголосила про виплату Україні 1-го траншу EUR3,2 млрд з EUR90 млрд кредиту USL та наступних EUR6 млрд у найближчі дні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на суму 3,2 млрд євро з кредиту на 90 млрд євро та анонсувала виділення 6 млрд євро на виробництво дронів в найближчі дні.

"А завдяки кредиту на підтримку України ми надамо ще 90 мільярдів євро протягом наступних двох років. І справді сьогодні ми перераховуємо перший транш за цією позикою, шановна Юліє (звернення до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко – ІФ-У), понад 3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги", – сказала фон дер Ляєн на відкритті Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську в четвер.

Вона додала, що рада і пишається тим, що сьогодні оголошує про цю виплату.

"І ми почнемо виплачувати перші 6 мільярдів євро на виробництво дронів найближчими днями", – повідомила фон дер Ляєн.

Згодом прем’єр-міністр Юлія Свириденко написала в телеграм-каналі, що Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро.

"Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості. Дякую Єврокомісії, особисто Урсулі фон дер Ляєн та всім лідерам країн ЄС за це важливе рішення для підтримки України", – додала вона.