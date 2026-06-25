"Метінвест" має стратегію розвитку кожного активу від продукції до CBAM та зеленого переходу в рамках ЄС – СОО

Фото: Метінвест

Гірничо-металургійна група "Метінвест" має стратегію розвитку кожного активу з баченням, яку саме продукцію випускати та як адаптуватимемося до нового європейського регулювання, зокрема CBAM (механізму вуглецевого коригування імпорту) і зеленого переходу з огляду на майбутнє членство України в ЄС, повідомив операційний директор компанії Олександр Мироненко в інтерв’ю на полях міжнародного форуму GLOBSEC 2026 у Празі.

"Насамперед ми вже зараз думаємо про майбутнє. Не дозволяємо собі застрягнути в моменті й зосереджуватися лише на виживанні під час війни. В нас є стратегія розвитку кожного активу: ми чітко розуміємо, яку продукцію вироблятимемо надалі та як адаптуватимемося до нового європейського регулювання, зокрема CBAM. Ми також готуємося до зеленого переходу "Метінвесту" з огляду на майбутнє членство України в ЄС. Водночас уважно оцінюємо наших постачальників і клієнтів, адже сьогодні добре видно, хто є справді надійним партнером. Саме з такими партнерами ми плануємо розвивати тривалі відносини в майбутньому", – сказав СОО.

При цьому він зазначив, що група фактично відновила інвестиції в українські підприємства. "Зараз ми модернізуємо Північний ГЗК. На початку цього року запустили нову лінію з виробництва труб у Запоріжжі. Крім того, працюємо над проєктом нової машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) у Кам’янському, щоб частково замістити втрачені в Маріуполі потужності. Водночас розвиваємося як пан’європейська компанія. Плануємо постачання слябів на наші італійські активи, адже працюємо не лише в Україні, а й у Румунії, Болгарії, Італії та Великій Британії. Разом із Danieli реалізуємо проєкт Adria – будівництво нового металургійного заводу в Італії", – сказав Мироненко.

Водночас він вказав на ускладнення в торгівлі на тлі переосмислення ЄС своєї промислової політики через конкуренцію зі США та Китаєм, зазначивши, що будь-які рішення потрібно оцінювати через їхні наслідки, зокрема щодо CBAM.

"Коли ми обговорюємо питання CBAM з Євросоюзом, ми пояснюємо колегам, що готові модернізувати наші заводи в Україні, щоб привести їх у відповідність до європейських стандартів. Але вони очікують, що ми зробимо це за два-три роки. Цього часу просто замало, тому що перебудова одного заводу займає від семи до десяти років. Це дуже масштабний процес. Тому слід говорити про те, як саме впроваджувати ці вимоги CBAM", – підкреслив Мироненко.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".