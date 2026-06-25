Україна очікує підписати на URC 2026 160 угод на понад 10 млрд євро – Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську Україна очікує підписати 160 угод на понад 10 млрд євро.

"Ми очікуємо 160 угод на понад 10 млрд євро, які зберуть ресурси за п’ятьма вимірами: інтеграція в Європу, людський капітал, бізнес, регіональний та місцевий розвиток, і вперше ми маємо вимір оборони", – сказала Свириденко на відкритті Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську в четвер.

Також вона подякувала партнерам за транш на суму 3,2 млрд євро, який буде виплачено в четвер, що дозволить Україні покращити оборону, макроекономічну стабільність і зустріти новий опалювальний сезон.

Пізніше Свириденко повідомила в телеграм-каналі, що передбачається участь понад 80 українських компаній у найбільшому за всю історію URC бізнес-ярмарку разом із 2 тис. представників бізнесу з усього світу.

Також буде дано старт нового формату "Енергетичної платформи", яка стане постійним інструментом мобілізації міжнародної підтримки нашої енергетики.

"Відкриваючи захід зазначила, що наші головні пріоритети – безпека, енергетична стійкість, розвиток приватного сектору та залучення інвестицій. Адже відновлення України – це не лише відбудова зруйнованого. Це інвестиція у сильну Європу. Саме тому пріоритетом є посилення української оборонної промисловості. Наш ОПК сьогодні створює сучасні військові технології, які довели свою ефективність на полі бою та вже працюють на зміцнення європейської безпеки", – написала вона.

Як повідомлялося, перший транш на суму EUR3,2 млрд з EUR90 млрд Ukraine Support Loan (USL) Європейського Союзу буде виплачений у четвер, 25 червня, у день відкриття Конференції з відновлення України (URC2026) у польському Гданську, повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Міністерство розвитку громад та територій планує підписати на Конференції з відновлення України (URC 2026) угоди на понад EUR1,5 млрд, куди увійде напрямок з відновлення у сфері житлової політики, інфраструктура, а також напрямок з відновлення країни через регіональний вимір.