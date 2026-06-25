Інтерфакс-Україна
Економіка
11:47 25.06.2026

НБУ пояснив рішення щодо Смілянського системними порушеннями в "Укрпошті"

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НБУ пояснив рішення щодо Смілянського системними порушеннями в "Укрпошті"
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) відкрив адміністративне провадження стосовно генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського ще в листопаді 2025 року через системні порушення, зафіксовані в діяльності компанії у 2023-2026 рр., йдеться на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк вважає, що низка публічних заяв неточно трактує підстави та процедуру ухвалення рішення щодо професійної придатності Смілянського.

Відповідні рішення одностайно ухвалили два колегіальні органи – кваліфікаційна комісія НБУ та комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури. Під час оцінювання перевіряли, чи має керівник необхідні знання чинного законодавства та чи здатен виконувати управлінські обов’язки в умовах виявлених порушень.

"Укрпошта" не подавала документи на розгляд регулятора для отримання банківської ліцензії", – наголосив Нацбанк.

У разі подання документів для отримання банківської ліцензії "Укрпошта" мала б підтвердити належний фінансовий стан, стратегічне бачення діяльності та відповідність іншим регуляторним вимогам.

Ініціативу створення банку фінансової інклюзії запропонували народні депутати, а НБУ підтримав її та долучився до підготовки законодавчої й регуляторної бази. Під час обговорення моделі Нацбанк отримав від учасників ринку десятки пропозицій, зокрема одну від "Укрпошти".

За даними Нацбанку, операційний збиток "Укрпошти" за 2025 рік перевищив 400 млн грн, а поліпшення загального фінансового результату переважно забезпечив продаж активів, а не основна діяльність, водночас у першому кварталі 2026 року компанія знову була збитковою.

"Укрпошта" залишається єдиним державним оператором критичної інфраструктури без функціонуючої наглядової ради, що центробанк вважає серйозною проблемою корпоративного управління.

Зазначається, що регулятор готовий на запит Смілянського надати йому протокол кваліфікаційної комісії для подальшого оприлюднення або опублікувати документ самостійно за його дозволом, оскільки він містить таємницю фінансової послуги.

Як повідомлялося, 22 червня НБУ визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг. "Укрпошта" має відсторонити його від керівництва протягом п’яти робочих днів і призначити нового керівника протягом двох місяців.

Теги: #смілянський #нбу #укрпошта

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