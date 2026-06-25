Уряд дозволив збільшити заготівлю деревини за рахунок санітарних рубок на час воєнного стану

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Кабінет міністрів України дозволив на період воєнного стану та протягом 12 місяців після його завершення не включати деревину, заготовлену під час санітарних рубок, до лімітів заготівлі деревини від рубок головного користування у стиглих і перестійних насадженнях в усіх лісах, крім гірських лісів Карпатського регіону, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства у четвер.

"Ухвалена постанова дозволить більш ефективно використовувати лісові ресурси в умовах воєнного стану, забезпечити додаткові обсяги деревини для потреб економіки, громад та оборонного сектору. Документ посилює вимоги до ведення лісового господарства, збереження біорізноманіття та відновлення лісів. Ми створюємо зрозумілі правила для лісокористувачів і водночас забезпечуємо баланс між економічними потребами держави та екологічною відповідальністю", – цитує пресслужба заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького.

Згідно з повідомленням, рішення дозволить лісокористувачам додатково забезпечити потреби економіки, населення та Збройних сил України у деревині, а державним лісогосподарським підприємствам – збільшити постачання ліквідної деревини на ринок.

Водночас у разі, якщо застосування нового механізму призведе до зменшення фонду рубок головного користування у стиглих і перестійних насадженнях на 30% і більше, передбачено обов’язковий перерахунок лімітів із відповідним їх зменшенням. Після проведення рубок ліси підлягатимуть обов’язковому відновленню відповідно до вимог законодавства.

Крім того, постанова уточнює вимоги до проведення санітарних заходів та ліквідації наслідків бойових дій у лісах, визначає особливості проведення окремих видів рубок і запроваджує механізм виправлення технічних помилок у лісорубних квитках, оформлених в електронній формі.