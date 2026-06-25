Інтерфакс-Україна
Економіка
11:39 25.06.2026

Уряд дозволив збільшити заготівлю деревини за рахунок санітарних рубок на час воєнного стану

2 хв читати
Уряд дозволив збільшити заготівлю деревини за рахунок санітарних рубок на час воєнного стану
Фото: Pixabay

Кабінет міністрів України дозволив на період воєнного стану та протягом 12 місяців після його завершення не включати деревину, заготовлену під час санітарних рубок, до лімітів заготівлі деревини від рубок головного користування у стиглих і перестійних насадженнях в усіх лісах, крім гірських лісів Карпатського регіону, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства у четвер.

"Ухвалена постанова дозволить більш ефективно використовувати лісові ресурси в умовах воєнного стану, забезпечити додаткові обсяги деревини для потреб економіки, громад та оборонного сектору. Документ посилює вимоги до ведення лісового господарства, збереження біорізноманіття та відновлення лісів. Ми створюємо зрозумілі правила для лісокористувачів і водночас забезпечуємо баланс між економічними потребами держави та екологічною відповідальністю", – цитує пресслужба заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького.

Згідно з повідомленням, рішення дозволить лісокористувачам додатково забезпечити потреби економіки, населення та Збройних сил України у деревині, а державним лісогосподарським підприємствам – збільшити постачання ліквідної деревини на ринок.

Водночас у разі, якщо застосування нового механізму призведе до зменшення фонду рубок головного користування у стиглих і перестійних насадженнях на 30% і більше, передбачено обов’язковий перерахунок лімітів із відповідним їх зменшенням. Після проведення рубок ліси підлягатимуть обов’язковому відновленню відповідно до вимог законодавства.

Крім того, постанова уточнює вимоги до проведення санітарних заходів та ліквідації наслідків бойових дій у лісах, визначає особливості проведення окремих видів рубок і запроваджує механізм виправлення технічних помилок у лісорубних квитках, оформлених в електронній формі.

Теги: #санітарні_рубки #воєнний_стан #деревина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:39 13.05.2026
Учасники ринку підтримали запровадження ризик-орієнтованої моделі клірингу на форвардних торгах деревиною

Учасники ринку підтримали запровадження ризик-орієнтованої моделі клірингу на форвардних торгах деревиною

13:14 06.05.2026
Пропозиція деревини на внутрішньому ринку перевищує попит на 15 тис. куб. м щодоби – "Ліси України"

Пропозиція деревини на внутрішньому ринку перевищує попит на 15 тис. куб. м щодоби – "Ліси України"

14:41 30.04.2026
Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

13:00 28.04.2026
Рада продовжила строк дії воєнного стану

Рада продовжила строк дії воєнного стану

18:40 27.04.2026
Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

10:05 27.04.2026
Зеленський пропонує Раді продовжити строки дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Зеленський пропонує Раді продовжити строки дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

11:08 16.03.2026
"Ліси України" виставили на торги на II кв. на 20% більше деревини, ціни стабілізовано

"Ліси України" виставили на торги на II кв. на 20% більше деревини, ціни стабілізовано

13:04 20.02.2026
Воєнний стан в Україні слід було ввести в січні 2022 року, вважає Залужний

Воєнний стан в Україні слід було ввести в січні 2022 року, вважає Залужний

15:08 09.02.2026
"Ліси України" з початку року збільшили заготівлю деревини на 44%, логістика та дефіцит енергії сповільнюють її відвантаження бізнесу

"Ліси України" з початку року збільшили заготівлю деревини на 44%, логістика та дефіцит енергії сповільнюють її відвантаження бізнесу

15:19 21.01.2026
НКЦПФР: Аграрний ринок має всі передумови повторити успіх біржової торгівлі деревиною

НКЦПФР: Аграрний ринок має всі передумови повторити успіх біржової торгівлі деревиною

ВАЖЛИВЕ

Обмеження українського експорту змушують сумніватися у бажанні ЄС прийняти Україну – віцепрем'єр Качка

У Гданську стартують події у рамках URC 2026, конференція цього року має стати найбільшою з усіх URC

НБУ зобов'язав "Укрпошту" відсторонити Смілянського та призначити нового гендиректора

Світовий банк схвалив Першу програму політики розвитку DPO для України на $3,39 млрд

Обшуки щодо Ocean Plaza загрожують продажу ОПЗ, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" й "Індару" - очільник ФДМУ

ОСТАННЄ

Мінрозвитку напередодні URC 2026 презентувало новий концесійний проєкт поромного терміналу в порту "Чорноморськ"

Уряд розширив держпідтримку вівчарства, козівництва та збільшив компенсацію за будівництво ферм для релокованих господарств

Ситуація з поставками в магазини АТБ в небезпечних регіонах контрольована – пресслужба ритейлера

EUR375 млн нададуть партнери на відновлення енергоінфраструктури та до Фонду підтримки енергетики – Шмигаль

Обмеження українського експорту змушують сумніватися у бажанні ЄС прийняти Україну – віцепрем'єр Качка

ЄC 25 травня виплатить Україні перші EUR3,2 млрд з EUR90 млрд кредиту USL – єврокомісарка Кос

"Укрзалізниця" прогнозує чистий збиток 21,9 млрд грн у 2026р без індексації тарифів

Частка в ВВП страхового ринка України після вступу в ЄС може збільшитись с 1% до 5%-7% – голова НБУ

ЄК, Міненерго та Секретаріат ЕС закликали партнерів збільшити внески у Фонд підтримки енергетики України

ЄК, Міненерго та Секретаріат ЕС закликали партнерів збільшити внески у Фонд підтримки енергетики України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА